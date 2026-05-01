Ο Φερμπρούγκεν βασικός στόχος της Τσέλσι

Η Τσέλσι αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Μάικ Μενιάν από τη Μίλαν, αλλά δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για την απόκτηση ενός τερματοφύλακα, όπως σχετικά υποστηρίζει η ιστοσελίδα «Football Insider».

Η ομάδα του Λονδίνου ψάχνει πάντα για μια αξιόπιστη λύση για τη θέση κάτω από τα δοκάρια και έχει στρέψει την προσοχή της στον Μπαρτ Φερμπρούγκεν, τον Ολλανδό τερματοφύλακα της Μπράιτον, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2028 και το κασέ του ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ, ενώ έχει προτάσεις επίσης από Μπάγερν Μονάχου, Ιντερ και Παρί Σεν Ζερμέν.

Αν δεν μπορέσουν οι «μπλε» να πάρουν τον τερματοφύλακα της εθνικής Ολλανδίας, τότε θα στραφούν στον συμπατριώτη του Ρόμπιν Ρόεφς. Ο 23χρονος Ολλανδός τερματοφύλακας της Σάντερλαντ έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2030 και η Τσέλσι χρειάζεται τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ για να πάρει το καλοκαίρι τα δικαιώματα του.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως η έλευση ενός νέου τερματοφύλακα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» το καλοκαίρι ανοίγει την πόρτα της παραχώρησης του Δανού διεθνή τερματοφύλακα, Φίλιπ Γιόργκενσεν