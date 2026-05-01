Κριστιάνο: «Ήμουν ο πρώτος που ήρθε στη Saudi League, οι υπόλοιποι ήρθαν εξαιτίας μου»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στην παρουσία του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ενώ υπερασπίστηκε και τους διαιτητές.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, αποκάλυψε ότι μετά το τέλος της σεζόν θα μιλήσει για πολλά θέματα, ενώ τόνισε ότι ήταν ο πρώτος που μετακόμισε στην Σαουδική Αραβία και στη συνέχεια τον ακολούθησαν άλλοι ποδοσφαιριστές.

«Θα μιλήσω στο τέλος της σεζόν για πολλά πραγματικά ζητήματα. Ήμουν ο πρώτος που ήρθε σε αυτή τη λίγκα, και οι υπόλοιποι ήρθαν εξαιτίας μου.

Πρέπει να σέβονται τους διαιτητές, ακόμα κι αν κάνουν λάθη, είναι άνθρωποι και διαπράττουν σφάλματα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην δήλωσή του ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.