Περέιρα: «Τιμή μου να είμαι προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ»

H Nότιγχαμ επικράτησε της Άστον Βίλα με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό του Europa League, με τον Βίτορ Περέιρα να εκφράζει την περηφάνεια του που προπονεί την Φόρεστ.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη νίκη επί της Άστον Βίλα: «Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, όμως ανταγωνιστήκαμε στα ίσα. Μου αρέσει να βλέπω την ομάδα μου να παίζει ποδόσφαιρο, να προσπαθεί να δημιουργήσει και να σκοράρει. Έχουμε λίγο χρόνο να ανασυνταχθούμε και να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι».

Για τον Ουνάι Έμερι: «Είναι κορυφαίος προπονητής και βρίσκεται στην ομάδα του για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ εμείς είμαστε μαζί για λίγο».

Για την Νότιγχαμ: «Είναι τιμή μου να είμαι προπονητής αυτής της ομάδας. Με τέσσερις διαφορετικούς προπονητές μέσα στη χρονιά και παρ’ όλα αυτά παραμένουν ενωμένοι και ανταγωνίζονται σε αυτό το επίπεδο. Αυτό δείχνει τον χαρακτήρα τους».