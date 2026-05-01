Τρομοκράτης παντοκράτορας και στο ΟΑΚΑ θα είναι ωραία…

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την μεγαλειώδη εμφάνιση του Παναθηναϊκού και το 2-0 μέσα στην Ισπανία επί της Βαλένθια με Χειζ Ντέβις και Ναν να κάνουν παπάδες και τώρα….ΟΑΚΑ

Σσσς, όταν η μπάλα καίει εκεί, τότε εμφανίζεται η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός. Τι και αν πήγε με μειονέκτημα να παίξει με την Βαλένθια. Την πέρασε από πάνω έκανε το 2-0 μέσα στην Ισπανία και τώρα έρχεται στο ΟΑΚΑ, για να τελειώσει την δουλειά και να πάει στο φάιναλ-φορ στο σπίτι του να σηκώσει τοι όγδοο.

Αυτή η ομάδα συνεχίζει και θα συνεχίζει να μας κάνει περήφανους. Την Τρίτη κέρδισε με την άμυνά του ο Παναθηναϊκός, απόψε κέρδισε με τα πυρηνικά όπλα, που έχει στην επίθεση.

Ο Χέιζ Ντέιβις απέδειξε, γιατί ο Γιαννακόπουλος έδωσε ένα τόσο μεγάλο συμβόλαιο και τον έντυσε στα πράσινα. Εβαλε το τελευταίο κρίσιμο καλάθι, αλλά σκότωσε ουσιαστικά την Βαλένθια με τα τρίποντά του. Παίκτης κλάσης με τεράστια προσωπικότητα, βγήκε μπροστά στα δύσκολα και πήρε την ομάδα στους ώμους του. Αν είναι αγόρι μου να πηγαίνεις στην Ινδία και στην Ελβετία στα ρεπό σου, συνέχισε έτσι και θα πάρουμε το όγδοο.

Ο Ναν τι να πεις; Γυάλιζε το μάτι του, έφαγε πολύ ξύλο, άντεξε και για ένα μεγάλο διάστημα με τα καλάθια του έλεγε στην Βαλένθια «απόψε δεν έχεις τύχη». Μπορεί να έχασε την τελευταία επίθεση στην κανονική διάρκεια, αλλά με τους πόντους του έδειξε, γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη.

Ο Λεσόρ φάνηκε απόψε πόσο έλειψε πέρυσι από τον Παναθηναϊκό. Λιοντάρι πραγματικό τα έβαλε με τα θηρία, τους γέμισε φάουλ και τους έβαλε στα καλάθια.

Ο Οσμάν έβαλε συνεχόμενα τρίποντα, όταν άρχισε να το πιστεύει η Βαλένθια και έσταξε το μεγάλο τρίποντο, που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Ο Σορτς και πάλι έκανε σπουδαία εμφάνιση. Ο Γκραντ, έπαιξε σούπερ άμυνα και ο Ρογκαβόπουλος μπήκε έβαλε τα τρίποντα σαν βόμβες και βοήθησε και αυτός. Ο Χουάντσο και αυτός τα γνωστά. Ολοι ήταν σούπερ, όλοι συνέβαλαν στην μεγάλη νίκη και απέδειξαν , ότι αυτό το ρόστερ είναι το κορυφαίο στην Ευρωλίγκα. Διότι πήγαν και έκαναν το 2-0 κόντρα στην Βαλένθια, που ήταν στις δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρωλίγκα.

Και τώρα πρέπει να τελειώσει την δουλειά στην κόλαση του ΟΑΚΑ. Την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός πάει να σκουπίσει την σειρά με 3-0 και να παίξει στο φάιναλ-φορ μέσα στο σπίτι του, για να σηκώσει το ογδοο και να στείλει για άλλη μία φορά τους οπαδούς του στα ουράνια.

Είπαμε, όταν οι άλλοι λυγίζουν από την πίεση έρχεται ο Παναθηναϊκός και τους θυμίζει ότι έχει το dna και την ομαδάρα να κερδίζει στα δύσκολα και να σηκώνει κούπες.

Με παικταράδες, που ζουν για αυτά τα παιχνίδια, προπονητή, που ξέρει να κερδίζει αυτά τα παιχνίδια και διοίκηση που έχει περάσει το πνεύμα του νικητή σε αυτή την ομάδα και έχει δώσει ένα κάρο λεφτά, για να φέρει αυτούς τους παικταράδες. Ραντεβού στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη….

*Όλα αυτά τα βλέπουμε χωρίς την αρχηγάρα μας τον Σλούκα. Φαντασθείτε τι θα ζήσουμε στο φάιναλ-φορ.