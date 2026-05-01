Εuroleague: Για το 2-0 η Ρεάλ, αντίδραση και ισοφάριση ψάχνει η Χάποελ

Με την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Μαδρίτη, ολοκληρώνονται τα Game2 των playoffs της Euroleague.

Η Ρεάλ υποδέχεται την Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των playoffs, μετά το 1-0 των Μαδριλένων το βράδυ της Τετάρτης (29/04) στην «Movistar Arena».

Η ομάδα του Σκαριόλο θα αγωνιστεί δίχως τον Έντι Ταβάρες ο οποίος τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά του προηγούμενου αγώνα, και θέλει να πάρει την νίκη, να κάνει το 2-0 και να πάει στην Βουλγαρία και συγκεκριμένα το Μπότεβγκραντ, με πολύ σοβαρό προβάδισμα. Αντίθετα οι ισραηλινοί που παραλίγο να κάνουν την ζημιά στο τέλος, έχουν μοναδικό στόχο την ισοφάριση, ώστε να πάρουν το πλεονέκτημα της έδρας στα χέρια τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Game 1 και το πρόγραμμα των playoffs

Ολυμπιακός - Μονακό 1-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70 (1-0)

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64 (2-0)

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 0-1

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68 (0-1)

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 παρ. (95-95 καν. διαρ.) (0-2)

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5 21:15

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82 (1-0)

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 1/5 21:45

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 5/5 19:00 (στο Μπότεβγκραντ)

Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 7/5 21:00 (στο Μπότεβγκραντ)

Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 1-0

Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78 (1-0)

Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74 (2-0)

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 6/5 20:00

Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Final Four (22-24/5, ΟΑΚΑ)

Ημιτελικοί (22/5)

Ολυμπιακός / Μονακό - Φενέρμπαχτσε / Ζαλγκίρις Κάουνας

Βαλένθια / Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης / Χάποελ Τελ Αβίβ