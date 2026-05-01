ΟΦΗ: Πριμ μισό εκατομμύριο για το Κύπελλο από τον Μπούση

Ο Μιχάλης Μπούσης ανακοίνωσε μεγάλο πριμ στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson μετά από 39 χρόνια και όλη η Κρήτη πήρε… φωτιά. Στους πανηγυρισμούς πρωταγωνίστησε ο Μιχάλης Μπούσης, καθώς είδε πως η προσπάθειά του τα τελευταία χρόνια και η επένδυσή του, απέδωσε καρπούς.

Ο μεγαλομέτοχος των Κρητικών όμως φρόντισε να επιβραβεύσει και τους παίκτες και το τεχνικό τιμ, για όλη την πορεία της ομάδας έως τον τελικό. Γι’ αυτό στα αποδυτήρια του Πανθεσσαλικού ο Μιχάλης Μπούσης, σύμφωνα με το gentikoule.gr, ανακοίνωσε στους ποδοσφαιριστές πως σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα θα μοιραστεί το ποσό των 500.000 ευρώ!

Ένα μεγάλο ποσό, που δείχνει όχι μόνο τη χαρά του ιδιοκτήτη, αλλά τη σημασία που δίνει στο μεγάλο επίτευγμα του ΟΦΗ.

