«Πρωτομαγιά χρώματος βυσσινί, γιατί η μνήμη είναι ζωντανή!» (vid)

Σαν σήμερα η ΑΕΛ πανηγύρισε το πρωτάθλημα Ελλάδας, την Πρωτομαγιά του 1988, γράφοντας ένα ανεπανάληπτο ποδοσφαιρικό έπος.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ δεν ξεχνά την μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας της και με ανακοίνωσή της θυμίζει σε όλους τον άθλο του 1988.

Αναλυτικά:

Ήταν Πρωτομαγιά του 1988 όταν η ΑΕΛ έγραψε τη Χρυσή σελίδα της ιστορίας της κι έγινε η πρώτη και μοναδική ομάδα της περιφέρειας που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας.

Αυτό εξασφαλίστηκε και μαθηματικά, μετά από μια σπουδαία χρονιά σε απόδοση και αποτελέσματα, με τη μεγάλη νίκη επί του Ηρακλή με 1-0 στο στάδιο Αλκαζάρ. Αφού χάθηκαν δεκάδες ευκαιρίες το παιχνίδι έφτασε στο 87′ και η λύτρωση ήρθε από τον αείμνηστο Γιώργο Μητσιμπόνα, που με φανταστικό γυριστό σουτ στην κίνηση, μετά από κεφαλιά ασίστ του Γιάννη Αλεξούλη, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Με τη λήξη του αγώνα το Αλκαζάρ ζει στιγμές μοναδικές με την ΑΕΛ να γίνεται η μόνη ομάδα εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης που σπάει το «κατεστημένο» των «μεγάλων» και κατακτά το πρωτάθλημα με προπονητή τον Γιάτσεκ Γκμοχ.

Οι βυσσινί τελείωσαν το πρωτάθλημα με 18 νίκες, 7 ισοπαλίες και 5 ήττες, έχοντας τέρματα 51-22.

Πρωτομαγιά του 1988… Απίθανο να υπολογιστεί πως χώρεσε τόσος κόσμος εκείνη την ημέρα στο Αλκαζάρ…

Όλη η Λάρισα, η Θεσσαλία και οι φίλαθλοι στην επικράτεια που αναγνώριζαν τη μεγάλη ΑΕΛ σε ανυπέρβλητη χαρά και ηδονή…

Η πόλη της Λάρισας ξενύχτησε έπειτα για μέρες, γλεντώντας και πανηγυρίζοντας αυτόν τον ανεπανάληπτο άθλο!