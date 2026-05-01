O πρώτος τελικός μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού στην Ηλιούπολη

Η σειρά των τελικών της Handball Premier ξεκινά απόψε, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στις 19:00 στο κλειστό της Ηλιούπολης, στην πρώτη αναμέτρηση που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδας.

Οι δύο μεγάλες δυνάμεις του ελληνικού χάντμπολ συναντώνται ξανά στους τελικούς, σε μια μονομαχία που έχει πλέον αποκτήσει χαρακτήρα παράδοσης. Η σειρά θα ολοκληρωθεί στις τρεις νίκες, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πλεονέκτημα έδρας χάρη στην πρωτιά τους στην κανονική περίοδο. Ο Ολυμπιακός επιδιώκει να διατηρήσει τα σκήπτρα, ενώ η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει στην κορυφή για πρώτη φορά μετά την κατάκτηση του τίτλου τη σεζόν 2022-23.

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι έφτασε στους τελικούς χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αποκλείοντας τον Ιωνικό με 2-0 στα ημιτελικά. Αντίθετα, η ΑΕΚ χρειάστηκε τρίτο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, παίρνοντας την πρόκριση με νίκη 27-25 στο τελευταίο ματς της σειράς.

Ο Ιταλός τεχνικός του Ολυμπιακού υπογράμμισε πως η φετινή ΑΕΚ παρουσιάζεται διαφορετική σε σχέση με το πρώτο μισό της σεζόν, σημειώνοντας ότι μετά τις αλλαγές στο ρόστερ εμφανίζεται πιο δεμένη και πιο ανταγωνιστική. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της υπομονής και της διαχείρισης δυνάμεων, καθώς οι τελικοί θα διακοπούν λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής ομάδας.

Από την πλευρά της Ένωσης, ο Αλέξης Αλβανός χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί λόγω μεγαλύτερου βάθους στο ρόστερ, ωστόσο τόνισε ότι η ΑΕΚ πηγαίνει στους τελικούς με καλή ψυχολογία και χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Επισήμανε ακόμη ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα μέσα στη χρονιά, η παρουσία στους τελικούς του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου συνιστά σημαντική επιτυχία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ θα αγωνιστεί χωρίς τον κόσμο της στον δεύτερο τελικό, καθώς έχει τιμωρηθεί με αγώνα κεκλεισμένων των θυρών. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό του Καματερού αντί της αίθουσας «Γ. Κασιμάτης».

Μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια, η σειρά θα διακοπεί προσωρινά εξαιτίας των αγώνων της Εθνικής Ανδρών απέναντι στην Ολλανδία, στις 13 και 17 Μαΐου, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων: