Elite League: Ξεκινάει το Final-Four στην Λευκάδα

Η ώρα για το Final 4 της Elite League έφτασε, με μια από τις πιο ξεχωριστές γιορτές του μπάσκετ και των εθνικών πρωταθλημάτων να πραγματοποιείται το τριήμερο 1-3 Μαΐου στη Λευκάδα, εκεί όπου την Κυριακή 3 Μαΐου θα δοθεί το δεύτερο «εισιτήριο» για την άνοδο, σε όποιον επικρατήσει στον τελικό.

Η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA είναι ήδη η πρωταθλήτρια από την κανονική περίοδο της Elite League και, στο πλαίσιο της σημερινής (1/5) ημέρας των ημιτελικών, θα πραγματοποιηθεί και η απονομή για την κατάκτηση του τίτλου. Τα Μέγαρα ONEX BC, o Evertech Παπάγου, οι Vikos Φalcons και ο Πρωτέας Βούλας μπαίνουν από τη δική τους πλευρά στη γραμμή εκκίνησης για το ποια θα είναι η ομάδα, που θα ακολουθήσει εκείνη των Επτανήσων. Οι νικητές των δύο ημιτελικών περνούν στον τελικό και, εκεί, ο νικητής θα κερδίσει με τη σειρά του, τον προβιβασμό του.

Το πρόγραμμα του Final 4 της Elite League είναι το εξής:

Ημιτελικοί (1/5)

ΔΑΚ Λευκάδας 17.00 ΝΕ Μεγαρίδος-Παπάγου (1)

ΔΑΚ Λευκάδας 20.15 Βίκος Ιωαννίνων-Πρωτέας Βούλας (2)

Τελικός (3/5)

ΔΑΚ Λευκάδας 18.15 Νικητής 1-Νικητής 2

Μέγαρα ONEX BC-Evertech Παπάγου 17:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Η πρώτη αναμέτρηση πραγματοποιείται ανάμεσα σε Μέγαρα ONEX BC και Evertech Παπάγου στις 17:00 στο ΔΑΚ Λευκάδας, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Τα Μέγαρα ONEX BC κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο της Elite League με ρεκόρ 20-8, υπερτερώντας των Vikos Φalcons και του Πρωτέα Βούλας στην τριπλή ισοβαθμία, ενώ με δύο ακόμη νίκες επί του Κοροίβου Αμαλιάδας στα playoffs, με σκορ 3-1 στη σειρά, πέρασαν στο Final 4.

Από την πλευρά τους, οι «Στρατηγοί» ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο της Elite League στην 5η θέση με ρεκόρ 17-11 και, λόγω του τίτλου της Δόξας Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, απέκτησαν πλεονέκτημα έδρας και αντιμετώπισαν την ΑΓΕΧ στα playoffs, μετρώντας ήδη 2-0 στη σειρά με τη μεταφορά αποτελεσμάτων από την κανονική περίοδο, ώστε με δύο νίκες, μία στο «Σαλούν» και μία στην Χαλκίδα, να πάρουν επίσης την πρόκριση.

Δείτε την παρουσίαση των Μεγάρων ONEX BC με ένα κλικ ΕΔΩ.

Δείτε την παρουσίαση του Evertech Παπάγου με ένα κλικ ΕΔΩ.

Δείτε τις δηλώσεις από τη Media Day των δύο ομάδων ΕΔΩ.

Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας 20:15 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Η συνέχεια θα δοθεί στους ημιτελικούς του Final 4 της Elite League με τον αγώνα ανάμεσα σε Vikos Φalcons και Πρωτέα Βούλας, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στις 20:00 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τη σεζόν σρο ίδιο ρεκόρ, στο 20-8, όμως οι Ηπειρώτες υπερτέρησαν της ομάδας των Νοτίων προαστίων, αντιμετωπίζοντας στα playoffs το Λαύριο Boderm, απέναντι στο οποίο χρειάστηκε να κάνουν «μπρέικ» πάνω στο «μπρέικ» και να επικρατήσουν σε ένα συγκλονιστικό τελευταίο ματς με 78-77 στα Ιωάννινα, παίρνοντας έτσι το «εισιτήριο» για τη Λευκάδα.

Ο Πρωτέας δεν χρειάστηκε να βιώσει… τέτοια αγωνία, καθώς στα playoffs είχε να αντιμετωπίσει τυ Ψυχικό, έχοντας 2-0 και πλεονέκτημα έδρας στο πλευρό του. Με δύο νίκες στη Βούλα και μια ενδιάμεση ήττα στα Βόρεια προάστια, η σειρά ολοκληρώθηκε με ρεκόρ 4-1, στέλνοντας την ανδρική ομάδα στην πιο ιστορική της στιγμή με την παρουσία στο Final 4 της Elite League, διεκδικώντας την άνοδο.

Δείτε την παρουσίαση των Vikos Φalcons με ένα κλικ ΕΔΩ.

Δείτε την παρουσίαση του Πρωτέα Βούλας με ένα κλικ ΕΔΩ.

Δείτε τις δηλώσεις από τη Media Day των δύο ομάδων ΕΔΩ.