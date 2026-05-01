Οι όροι του Αλμέιδα για να αναλάβει την Κρουζ Αζούλ: «Χρυσό» συμβόλαιο και… ασφάλεια

Οι ακριβές απαιτήσεις του Ματίας Αλμέιδα για να αναλάβει την Κρουζ Αζούλ.

Υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία της Κρουζ Αζούλ είναι ο Ματίας Αλμέιδα. Ο Αργεντινός τεχνικός μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη δέχεται ισχυρό πρέσινγκ να επιστρέψει στο Μεξικό, εκεί που σάρωσε σε μια τριετία τους τίτλους με την Τσίβας.

Ωστόσο, η ιστοσελίδα Elfutbolero αποκαλύπτει τους όρους που θέτει ο «Πελάδο» για να δεχτεί την πρόταση της Κρουζ Αζούλ. Αρχικά ζητά ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατ. ευρώ για τον ίδιο και το επιτελείο του ετησίως, ποσό που θα τον καταστήσει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές της Liga MX.

Η δεύτερη απαίτηση έχει να κάνει με την προσωπική του ασφάλεια, την οποία θεωρεί ύψιστης σημασίας. Εξάλλου, το Μεξικό δεν είναι και πολύ ασφαλής χώρα. Ο Αλμέιδα ζητά την παροχή θωρακισμένου οχήματος για τις μετακινήσεις του, καθώς και ιδιωτική φρουρά, ώστε να διασφαλίζεται η καθημερινότητά του.

Η διοίκηση της Κρουζ Ασούλ εξετάζει όλα τα δεδομένα, ωστόσο δεν έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις, μιας και βρίσκονται σε εξέλιξη τα play offs της σεζόν.