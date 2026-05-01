Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτυ ο «Έλληνας Μέσι» – Μάχη με Μπάγερν και Τσέλσι για τον Καρέτσα

Η Μάντσεστερ Σίτυ συγκαταλέγεται στους μεγάλους συλλόγους που έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τον νεαρό άσο της Γκενκ να θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα στο βελγικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του «Onefootball», οι «πολίτες» επανέρχονται δυναμικά για τον 18χρονο διεθνή, ο οποίος στο παρελθόν είχε απορρίψει το ενδεχόμενο μεταγραφής στο «Έτιχαντ». Την ίδια στιγμή, έντονο ενδιαφέρον φέρονται να δείχνουν η Τσέλσι, η Μπάγερν Μονάχου και η Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Καρέτσας πραγματοποιεί γεμάτη σεζόν, με σημαντική συνεισφορά σε γκολ και ασίστ, κάτι που έχει τραβήξει τα βλέμματα από όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο πως αρκετοί τον αποκαλούν «Έλληνα Μέσι», λόγω του αγωνιστικού του στιλ.

Ξεχωρίζει για την ταχύτητα, την ικανότητα στο ένας εναντίον ενός και την άνεση με την μπάλα, ενώ μπορεί να αγωνιστεί τόσο πίσω από τον επιθετικό όσο και στα άκρα, προσφέροντας πολλές λύσεις στην επίθεση.

Παρότι η προοπτική της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ιδιαίτερα δελεαστική, ο ανταγωνισμός για μια θέση στο ρόστερ είναι υψηλός, με παίκτες όπως ο Φιλ Φόντεν να διεκδικούν βασικό ρόλο. Ωστόσο, η Σίτυ παραμένει «ζεστή» στην υπόθεση και δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια απόκτησής του.