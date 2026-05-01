Ο Κυρανάκης πήρε τη βούρτσα και άρχισε να σβήνει τα γκράφιτι στο τρένο - «Να σβήσουμε λίγο την αναρχία»

Η επιχείρηση «Καθαρή Γραμμή» για το σβήσιμο των γκράφιτι από τους τοίχους σε σταθμούς του ΗΣΑΠ συνεχίστηκε το βράδυ της Πέμπτης, με τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης φόρεσε γάντια «για να μην έχουμε αποτυπώματα», όπως είπε και με τη βούρτσα έσβησε γκράφιτι και συνθήματα από τους τοίχους, στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Ταύρο.

Μάλιστα, τη στιγμή που έσβηνε γκράφιτι με σύμβολα της αναρχίας είπε: «να σβήσουμε λίγο την αναρχία».

«Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Ταύρο πιάσαμε ρολά και τα σαρώσαμε όλα. Με το σχέδιο "Καθαρή Γραμμή" αλλάζουμε τον Ηλεκτρικό. Καθαροί σταθμοί, καθαροί συρμοί. Συνεχίζουμε✌️» έγραψε στην ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Πηγή: efsyn.gr