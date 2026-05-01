Πρωτομαγιά: Πλήθος διαδηλωτών στο κέντρο παρά την κακοκαιρία

«Από το Σικάγο στην Καισαριανή, ζήτω η πρώτη Μάη» φωνάζουν οι διαδηλωτές που έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας.

Παρά τον συννεφιασμένο και τσουχτερό καιρό, πλήθος κόσμου δίνει ηχηρό «παρών» στην πρωτεύουσα ενόψει της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Ηδη από τις 9:30 το πρωί έχουν ξεκινήσει οι προσυγκεντρώσεις στα Προπύλαια, στην πλατεία Συντάγματος και στους στύλους του Ολυμπίου Διός από εργατικά σωματεία, συνδικαλιστικές οργανώσεις και φοιτητικούς συλλόγους, που πρόκειται να συμμετάσχουν στα μεγάλα συλλαλητήρια για την Πρωτομαγιά.

Η οδός Πανεπιστημίου έχει ήδη κλείσει από τους διαδηλωτές, καθώς η πορεία του ΠΑΜΕ προς το Σύνταγμα έχει ξεκινήσει. “Μόνη μας ελπίδα η πάλη των λαών” φωνάζουν οι διαδηλωτές μαζί με αντιπολεμικά συνθήματα.

Συγκέντρωση ΠΑΜΕ για την Εργατική Πρωτομαγιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΑΛΙΚΗ / NEWS24/7

Παράλληλα, σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έχουν καλέσει οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας (ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ) με προσυγκεντρώσεις στην πλατεία Κλαυθμώνος από τις 10:00 για να ακολουθήσει πορεία στις 11:00.

Με σύνθημα «οι αγώνες του χθες, είναι τα δικαιώματα του σήμερα και οι αγώνες του σήμερα είναι το αύριο που μας αξίζει» συνδικαλιστικές οργανώσεις, πρωτοβάθμια σωματεία, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες και εργατικά κέντρα συμμετέχουν στην μεγάλη κινητοποίηση για να τιμήσουν τους αγώνες του παρελθόντος και να αγωνιστούν για τις σύγχρονες διεκδικήσεις.

Συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις σε μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο είναι μερικά από όσα διεκδικούν σήμερα οι εργαζόμενοι.

Τα ΜΜΜ συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρυχθεί, με το μέτρο, τον ΗΣΑΠ και το τραμ να έχουν τραβήξει χειρόφρενο, ενώ τα λεωφορεία να κινούνται μόνο μεταξύ 9:00 με 21:00. Παράλληλα, ακινητοποιημένα θα είναι πλοία και τρένα.

Σε στήριξη του μπλοκ της στην πορεία καλεί και η Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών, που σήμερα στις 13:00 στο Σύνταγμα πρόκειται να ανακοινώσει δεύτερη απεργία πείνας μέλους τους, διεκδικώντας την ακύρωση των σχεδίων της Περιφέρειας Αττικής στα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας.

Πηγή: news247.gr