Αποχωρεί ο Μαρσιάλ από την Μοντερέι

Δεν αποδείχτηκε επιτυχημένη η επιλογή του Άντονι Μαρσιάλ να συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό.

Στην πόρτα της εξόδου της Μοντερέι βρίσκεται ο Άντονι Μαρσιάλ, λιγότερο από έναν χρόνο από τη μετακίνησή του στο Μεξικό. Μετά από έναν χρόνο στην ΑΕΚ, ο Γάλλος επιθετικός θέλησε να ψάξει την επανεκκίνηση της καριέρας του στη Λατινική Αμερική, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενε.

Με τους Ραγιάδος μέτρησε μόλις ένα γκολ σε 17 παιχνίδια και η διοίκηση δεν τον υπολογίζει στα πλάνα της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του FoxSports, «ο Μαρσιάλ είναι ένας από τους πρώτους που “κόβονται” στο γενικό ξεκαθάρισμα του ρόστερ, το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγές στη διοίκηση».

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος Ιβάν ντελ Άνχελ, επιβεβαίωσε ότι ο Γάλλος στράικερ δεν παρουσιάστηκε στην προπόνηση της περασμένης Τρίτης (28/4) και η διοίκηση αποφάσισε να λύσει το συμβόλαιο που είχε υπογράψει μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ «ο Μαρσιάλ και ο Σέρχιο Κανάλες είναι οι πρώτοι παίκτες που αποχωρούν από την ομάδα, ενώ ο τερματοφύλακας Σαντιάγο Μέλε αναμένεται να είναι ο επόμενος, καθώς έχει ζητήσει μεταγραφή. Οι αποχωρήσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στην απομάκρυνση του Νίκο Σάντσες από την τεχνική ηγεσία, καθώς και των Χοσέ Αντόνιο Νοριέγα και Έκτορ Λάρα από το αθλητικό τμήμα».

