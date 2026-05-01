Η Euroleague αποθέωσε τον Χέις-Ντέιβις: «Υπέγραψε, απέδωσε» (pic)

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις ήταν αυτός που έκρινε το Game 2 του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βαλένθια και η Euroleague τον αποθέωσε.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πανηγύρισε και δεύτερο «διπλό» στην Ισπανία και έτσι προηγείται πλέον με 2-0 στην σειρά με την Βαλένθια. Μεγάλος πρωταγωνιστής του Game 2 ήταν ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, o οποίος τελείωσε τον αγώνα με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και φυσικά το νικητήριο buzzer-beater στην παράταση.

Η Euroleague αποθέωσε τον «πράσινο» αστέρα και σε μία ανάρτησή της στα social media έγραψε: «Απομονώθηκε ο ήχος. Η ειδικότητα του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις», ενώ συνόδεψε το post με μία φωτογραφία του με τα λόγια: «Υπέγραψε. Απέδωσε».

Δείτε την ανάρτηση: