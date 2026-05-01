Στην Κρήτη 175 ακτιβιστές του “Global Sumud Flotilla” μετά το ρεσάλτο των Ισραηλινών

Στην Κρήτη κατέπλευσαν 175 ακτιβιστές του διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα “Global Sumud Flotilla”. Σε πλήρη εξέλιξη οι διαδικασίες για την επιστροφή τους.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαΐου μεγάλη επιχείρηση των ελληνικών αρχών στην Κρήτη, για την υποδοχή περίπου 175 επιβαινόντων του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», οι οποίοι αναμένονται στον Αθερινόλακκο, μετά την πρωτοφανή πειρατεία του Ισραήλ σε πλοία του στολίσκου ανοιχτά της Κρήτης εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SAR).

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι επιβαίνοντες, άνδρες και γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και Έλληνες, μεταφέρονται με αρματαγωγό προς τα νότια παράλια της Κρήτης και συγκεκριμένα στον Αθερινόλακκο, όπου τους αναμένουν λεωφορεία για τη συνέχιση της μετακίνησής τους.

Όπως αναφέρουν ίδιες πηγές, ο τελικός προορισμός τους είναι το Ηράκλειο, όπου προβλέπεται να φιλοξενηθούν προσωρινά, ενώ στη συνέχεια θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους.

Σε λιμάνι της Κρήτης αποβιβάστηκαν οι ακτιβιστές του στόλου Global Sumud Flotilla έπειτα από την παρέμβαση ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης, Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις από όλη την Κρήτη, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και συναρμόδιων υπηρεσιών, υπό τον συνεχή συντονισμό των αρχών.

Η κυβέρνηση ένιψε τας χείρας της

Το υπουργείο Εξωτερικών, στο οποίο παρέπεμψε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing) επικαλέστηκε ότι τα ισραηλινά πολεμικά πλοία κινήθηκαν σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης, εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Δήλωσε μάλιστα ότι δεν είχε υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές.

Επικαλέστηκε επίσης ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν δικαίωμα παρέμβασης σε διεθνή ύδατα, παρά μόνο σε περίπτωση επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

“Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας του ελληνικού με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών τα ισραηλινά πλοία βρίσκονται ήδη σε κίνηση αποχώρησης από το σημείο και επιστροφής στη βάση τους”, ανέφερε τέλος χθες νωρίς το μεσημέρι το ΥΠΕΞ.

Ετέθη πάντως επίσης το ερώτημα γιατί οι ελληνικές αρχές δεν προέβησαν στη διάσωση των επιβαινόντων στον Global Sumud Flotilla, τους οποίους πήραν ομήρους οι δυνάμεις του IDF.

Το υπουργείο Ναυτιλίας απάντησε ότι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή δεν ασκεί αστυνομική ή προανακριτική αρμοδιότητα σε διεθνή ύδατα. “Η αρμοδιότητά του εκεί εξαντλείται αυστηρά στον συντονισμό επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης. Σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, η δικαιοδοσία επί των πλοίων στην Ανοικτή Θάλασσα ανήκει αποκλειστικά στο Κράτος της Σημαίας τους (Flag State)”, σημείωσε επίσης.

Δεν ήθελαν τη βοήθεια μας, υποστηρίζει το Λιμενικό

Ανέφερε δε ότι: “Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος-ΕΛ.ΑΚΤ. ανταποκρίθηκε άμεσα σε μία εκπομπή σήματος κινδύνου (distress call) από σκάφος του Στολίσκου, ενώ έπλεε στα διεθνή ύδατα πέραν των 60 ναυτικών μιλίων δυτικά της Κρήτης. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού μετέβη άμεσα στο σημείο. Κατά την επικοινωνία μέσω VHF με το συγκεκριμένο και άλλα σκάφη πλησίον, οι κυβερνήτες τους δήλωσαν ότι δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο και ότι δεν αιτούνται ούτε επιθυμούν τη συνδρομή των ελληνικών αρχών. Ως εκ τούτου, καμία περαιτέρω ενέργεια δεν μπορούσε να αναληφθεί από τις ελληνικές αρχές.”

Σύμφωνα επίσης με το υπουργείο Ναυτιλίας στην περιοχή περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά του άκρου Ταινάρου βρίσκονταν προχθες βράδυ περίπου 55 σκάφη του στολίσκου που έπλεαν προς νότια Κρήτη και τέσσερα ισραηλινά πολεμικά σκάφη. Είχαν επίσης μεταβεί τρία περιπολικά του Λιμενικού Σώματος για την παροχή Έρευνας και Διάσωσης, σε περίπτωση που απαιτείτο.

Χθες το πρωί, σύμφωνα πάντα με την ίδια ενημέρωση, ειδοποιήθηκε το ελληνικό Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ JRCC) από τον αντίστοιχο του Ισραήλ ότι “17 σκάφη του στολίσκου που είναι εγκαταλελειμμένα/ ακυβέρνητα σε διεθνή ύδατα και ότι οι επιβαίνοντες αυτών βρίσκονται σε ισραηλινά πολεμικά, καλά στην υγεία τους, για περαιτέρω ερωτήσεις.” Το Ισραήλ απέστειλε στις ελληνικές αρχές και σχετική λίστα, ωστόσο το υπουργείο Ναυτιλίας σημείωσε ότι δεν ήταν γνωστός ο αριθμός και η εθνικότητα των επιβαινόντων.

Συνοψίζοντας, η ελληνική κυβέρνηση ως άλλος Πόντιος Πιλάτος πρώτον επικαλείται ότι το πρωτοφανές επεισόδιο έλαβε χώρα εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων από την ισραηλινή πλευρά και ότι οι κυβερνήτες των σκαφών του στολίσκου Global Sumud Flotilla δήλωσαν ότι δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο και ότι δεν αιτούνται ούτε επιθυμούν τη συνδρομή των ελληνικών αρχών.

Πηγή: news247.gr