Αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου ο Γιασικεβίτσιους: «Αυτή είναι ασεβής ερώτηση» (vid)

Η Φενερμπαχτσέ κέρδισε με 86-74 την Ζαλγκίρις Κάουνας και έτσι προηγείται πλέον με 2-0 στην σειρά των play-offs. Μετά τον αγώνα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πήγε στην συνέντευξη Τύπου, αλλά αποχώρησε μετά από μία ερώτηση που θεώρησε ασεβής.
«Θα ήθελες να δεις την ομάδα σου να κάνει την ίδια προσπάθεια στο Final-Four στην Αθήνα;» τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, με τον έμπειρο κόουτς να απαντάει: «Αυτή είναι ασεβής ερώτηση» και να αποχωρεί.
"This effort from team in the Final Four… That is a disrespectful question."
Sarunas Jasikevicius wasn't having it: the job's not done yet, and the Final Four spot is far from secured.