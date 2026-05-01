Ξεκάθαρος ο Γιόκιτς μετά τον αποκλεισμό: «Αν ήμασταν στην Σερβία θα μας είχαν απολύσει όλους»

Μετά τον αποκλεισμό των Ντένβερ Νάγκετς από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ο Νίκολα Γιόκιτς τόνισε πως αν αυτό είχε γίνει στην Σερβία όλοι στην ομάδα θα είχαν απολυθεί.

Οι Ντένβερ Νάγκετς δεν τα κατάφεραν στην σειρά απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και αποκλείστηκαν από τα play-offs με 4-2.

Μετά τον αποκλεισμό ο Νίκολα Γιόκιτς ξεκαθάρισε πως αν αυτό είχε συμβεί στην Σερβία, τότε όλοι θα… είχαν απολυθεί. «Ξεκαθάρα, αν ήμασταν στην Σερβία θα είχαμε απολυθεί όλοι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, υπογράμμισε πως παρά το γεγονός πως οι Νάγκετς είχαν μία πολύ καλή regular season και το ότι ήταν από τα φαβορί για τον τίτλο, ο θρυλικός σέντερ τόνισε πως η ομάδα του δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, λέγοντας: «Μόλις αποκλειστήκαμε από τον πρώτο γύρο. Νομίζω πως απέχουμε αρκετά».