«Αρκετές ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για τον Βαλαντσιούνας, στην λίστα και η Ζαλγκίρις»

Αρκετές ομάδες της Euroleague παρακολουθούν την περίπτωση του Γιόνας Βαλαντσιούνας και μέσα σε αυτές είναι και η Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έχει ακόμα έναν χρόνο στο συμβόλαιό του με τους Ντένβερ Νάγκετς, όμως ο οργανισμός έχει την επιλογή να το «σπάσει». Έτσι, αρκετές ομάδες της Euroleague παρακολουθούν τις εξελίξεις και σύμφωνα με το «BasketNews» μία από αυτές είναι και η Ζαλγκίριας Κάουνας.

Η λιθουανική ομάδα ψάχνει στην αγορά για έναν σέντερ και έχει ξεχωρήσει την περίπτωση του έμπειρου ΝΒΑερ.

Θυμίζουμε πως ο Βαλαντσιούνας έφτασε πολύ κοντά στο να ντυθεί στα πράσινα πέρσι, αλλά τελικά οι Νάγκετς αποφάσισαν να τον κρατήσουν και έτσι δεν φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Φέτος με τους Νάγκετς σε 65 ματς στην κανονική περίοδο είχε 8,7 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 13,4 λεπτά στο παρκέ, ενώ σε τρεις εμφανίσεις στα play-offs μέτρησε 3 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ σε 7,1 λεπτά στο παρκέ.