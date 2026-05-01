Tuttomercato: «Ο Ματσάρι ζήτησε εγγυήσεις για μεταγραφές, ο Ηρακλής έκρινε απαράδεκτους τους όρους»!

Τους λόγους που "ναυάγησε" η υπόθεση του Βάλτερ Ματσάρι με τον Ηρακλή αποκαλύπτει ο ιταλικός Τύπος.

Ο Βάλτερ Ματσάρι, όπως είναι γνωστό από χθες, δεν θα καθίσει τελικά στον πάγκο του Ηρακλή. Οι Ιταλοί «αποκαλύπτουν» σήμερα (1/5) το «ναυάγιο» της συμφωνίας με τον 64χρονο Τοσκανό προπονητή, που έφτασε στην Θεσσαλονίκη για να συναντηθεί με τη διοίκηση του συλλόγου, να δει τις εγκαταστάσεις του συλλόγου και να διευθετηθούν τυχόν εκκρεμή ζητήματα προκειμένου να επισημοποιηθεί ένα μονοετές συμβόλαιο με δυνατότητα για δεύτερη σεζόν.

«Η αρχική συνάντηση με τον πρόεδρο πήγε καλά, αλλά κάτι χτύπησε σε τοίχο», αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα TuttoMercatoWeb και προσθέτει:



«Οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν στις εγγυήσεις που ζήτησε ο Ματσάρι κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου. Ο προπονητής -ο οποίος έχει ηγηθεί, μεταξύ άλλων, της Νάπολι, της Ίντερ, της Τορίνο και της Κάλιαρι στη Ιταλία - φέρεται να είχε επιβάλει όρους σχετικά με την ενίσχυση της ομάδας, τους οποίους η διοίκηση του συλλόγου έκρινε απαράδεκτους, και δεν επιτεύχθηκε συμφωνία. Αυτή θα ήταν η δεύτερη θητεία του Ματσάρι στο εξωτερικό, μετά την θητεία του ως προπονητής της Γουότφορντ το 2016/17, όταν εξασφάλισε με επιτυχία την παραμονή στην Premier League με άνετη διαφορά».