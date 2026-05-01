Απάντησε στον Μαρτίνεθ ο Γιαννακόπουλος: «Είσαι ψεύτης - Δεν πρέπει να μιλάει για την διαιτησία η Βαλένθια»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στον Πέδρο Μαρτίνεθ τονίζοντας πως δεν ισχύουν τα όσα αναφέρει και ξεκαθάρισε πως η Βαλένθια δεν πρέπει να έχει παράπονα από την διαιτησία.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στο Game 2 ο Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στον πρόεδρο του «τριφυλλιού», Δημήτρη Γιαννακόπουλου και υπογράμμισε πως η Euroleague πρέπει να τον τιμωρήσει.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ απάντησε στον προπονητή της Βαλένθια σε stories του στο Instagram τονίζοντας πως είναι ψέματα αυτά που είπε, κάτυι που φαίνεται και από το φύλλο αγώνα, ενώ ακόμη ξεκαθάρισε πως οι «Νυχτερίδες» δεν πρέπει να έχουν παράπονα από την διαιτησία.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Κύριε Μαρτίνεθ, κοίτα...

Αυτό που θα ήθελα να σου πω μετά την δήλωση που έκανες για εμένα και με αποκάλεσες ούτε εγώ δεν ξέρω τι, είναι το εξής:

Θα σε συγχαρώ γιατί είσαι εξαιρετικός προπονητής. Ό,τι έχεις κάνει στην Βαλένθια είναι τρομερό. Η Βαλένθια γίνεται τεράστιος σύλλογος του μπάσκετ και είσαι ένας από τους λόγους.

Αλλά σχετικά με τα όσα είπες για εμένα, συγγνώμη αλλά είσαι ψεύτης. Ποτέ δεν πήγαν στην γραμματεία, πήγα πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και εξέφρασα την απογοήτευσή μου για το φάουλ που δε δόθηκε.

Για να είμαι ειλικρινής, σε αυτά τα δύο ματς δεν νομίζω πως η Βαλένθια πρέπει να μιλάει για την διαιτησία.

Ας έχουμε μία καλή συνέχεια στην σειρά.

Ούτε οι διαιτητές δεν ανέφεραν τίποτα, γιατί τίποτα δεν έγινε. Το μόνο που έγινε είναι ότι έχασες 2-0 στην έδρα σου, μετά από μία τρομερή σεζόν που είχες. Αλλά αν θες να γίνεις σπουδαία ομάδα και όχι απλά καλή ομάδα, πρέπει να μάθεις να χάνεις. Και να μην προσπαθείς να κατηγορείς την ομάδα που κέρδισε».