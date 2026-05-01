Ηλεία: Το πατίνι έφτανε τα 60 χλμ - Πώς έγινε το δυστύχημα με τον 13χρονο

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο «φως» για το τραγικό τροχαίο με θύμα τον 13χρονο μαθητή.

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο «φως» για το τραγικό τροχαίο με θύμα τον 13χρονο μαθητή στα Μακρίσια Ηλείας, που έχασε τη ζωή του όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα. Σημειώνεται, πως η κηδεία του 13χρονου θα γίνει σήμερα, στις 11:00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.

Πώς έγινε το ατύχημα - Με μεγάλη ταχύτητα το πατίνι

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, ο ανήλικος φέρεται να προσπάθησε να ακολουθήσει την πορεία φίλου του, ο οποίος προπορευόταν επίσης με πατίνι.

Ο 13χρονος επιχείρησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα: ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και ένα αγροτικό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στην προσπάθεια αυτή, δεν κατάφερε να ελέγξει το πατίνι και προσέκρουσε στο δεξί μπροστινό μέρος του αγροτικού.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, με το παιδί να τραυματίζεται θανάσιμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν, το ηλεκτρικό πατίνι του 13χρονου είχε δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας έως και 80 χιλιομέτρων την ώρα. Ωστόσο, ο πατέρας του παιδιού, από φόβο για πιθανό ατύχημα, είχε τοποθετήσει περιορισμό ταχύτητας (κόφτη), με αποτέλεσμα το πατίνι να μην ξεπερνά τα 60 χιλιόμετρα την ώρα.

Παρά τον περιορισμό, πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα για ανήλικο, καθώς πρακτικά το όχημα προσομοίαζε σε συμπεριφορά μικρού δίκυκλου

Το χρονικό

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη (29/4) σε δρόμο στα Μακρίσια στην Ηλεία, όπου ο 13χρονος Κωνσταντίνος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή. Το παιδί, στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο 13χρονος τραυματίστηκε βαριά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο 13χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

«Μας έτυχε η μαύρη μέρα, δεν φταίει κανένας»

Συντετριμμένη η γιαγιά του 13χρονου Κωνσταντίνου, μιλώντας στο MEGA περιέγραψε τη σχέση που είχε με το παιδί αλλά ανέφερε και την αγάπη που είχε στο πατίνι του: «Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι να λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως».

«Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της οικογένειας και του ανθρώπου που έγινε το ατύχημα. Μας συμπαραστέκονται με τον δικό τους τρόπο. Έχουν και αυτοί ένα δράμα να αντιμετωπίσουν. Τον Κωνσταντίνο μόνο που δεν τον έχω γεννήσει. Τον έχω μεγαλώσει από την πρώτη ώρα που γεννήθηκε. Ο πατέρας του έχει την απόλυτη επιμέλεια. Τον απόλυτο πόνο. Δεν μας φταίει ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να γίνει τίποτα εννοείται. Κανένας δεν θέλει να γίνει τίποτα», είπε στη συνέχεια η γιαγιά.

«Έφυγες και με άφησες εδώ»

Από την πλευρά της, η μητέρα του 13χρονου, είπε για το αδικοχαμένο παιδί της: «Ήταν άγγελος. Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος. Δεν έχω κάνει ποτέ δώρο στον γιο μου εγώ πατίνι. Ούτε καν. Ήμουν κατά. Γιατί είμαστε χωρισμένοι. Ήθελε το παιδάκι μου να μείνει κοντά στον μπαμπά του από δική του απόφαση, όπως ξέρετε, όπως λέει ο νόμος. Είχα πολύ καλές σχέσεις και το έπαιρνα. Το είχα πολύ κοντά το παιδί μου. Μιλάγαμε σχεδόν καθημερινά. Είχα πολύ καλή σχέση με το παιδάκι μου. Ο μικρούλης μου, πάντα ήθελε πατίνι».

Μετά το δυστύχημα, ο πατέρας του 13χρονου έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση απευθυνόμενος στον γιο του με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο που μιλούσαν: «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_05_2025».

Πηγή: ethnos.gr