ΑΕΛ Novibet: Διαθέσιμοι για τις Σέρρες οι Μασόν, Σαγάλ

Κανονικά στα πλάνα της ΑΕΛ Novibet για το ματς με τον Πανσερραϊκό συμπεριλαμβάνονται οι Μασόν, Σαγάλ.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για το κρίσιμο παιχνίδι του Σαββάτου στις Σέρρες, και τα νέα είναι ευχάριστα για τον Τζιαλούκα Φέστα.

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι οι Ιβάν Μασόν και Άνχελο Σαγάλ δεν θα προλάβουν το παιχνίδι, τελικά ξεπέρασαν τα προβλήματά τους και βρίσκονται στη διάθεση των «βυσσινί».

Ο 28χρονος δεξιός μπακ από την Γουαδελούπη τελικά δεν είχε υποστεί θλάση, ενώ ο 33χρονος Χιλιανός άσος παρουσιάζει βελτίωση.

Εκτός πλάνων βρίσκονται οι τραυματίες Κοσσονού, Μούργος και Αποστολάκης.

