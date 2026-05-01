Οι αθρόες μετακινήσεις γιατρών με ένα «εντέλλεστε» και τα εξαντλητικά ωράρια γονατίζουν τους γιατρούς του ΕΣΥ

Οι τραγικές συνθήκες εργασίας και οι τεράστιες ελλείψεις του ΕΣΥ βρίσκονται για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο

Στο προσκήνιο ήρθαν και πάλι οι τραγικές συνθήκες εργασίας των γιατρών στο ΕΣΥ, λόγω των τεράστιων ελλείψεων που οδηγούν στην υπερεφημέρευση.

Την ίδια στιγμή οι μετακινήσεις δίνουν και παίρνουν ιδιαιτέρως τους καλοκαιρινούς μήνες στα νησιά, όπου αυξάνεται ο τουρισμός, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει δραματική έλλειψη ιατρικού προσωπικού.

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο των εξπρές μετακινήσεων γιατρών από νοσοκομεία της Αττικής προς τη νησιωτική χώρα αυξάνεται με αποτέλεσμα ο κλάδος να είναι σε απόγνωση. Άλλωστε με τις αθρόες αυτές μετακίνησης του ιατρικού προσωπικού, τινάζεται στην κυριολεξία στον αέρα ο οικογενειακός προγραμματισμός, αφού οι γιατροί βρίσκονται να εργάζονται για κάποιους μήνες στα νησιά χωρίς να έχουν μόνιμη κατοικία και με εξαντλητικά ωράρια αλλά και υπερεφημέρευση. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν συχνά πολλούς γιατρούς ακόμη και στην κατάρρευση όπως είχε γίνει προσφάτως σε νοσοκομεία της Κρήτης..

Από την άλλη και οι νέοι γιατροί βλέποντας τον φόρτο εργασίας που επικρατεί στις δημόσιες μονάδες υγείας και τα ωράρια, επιλέγουν να αποχωρούν από το ΕΣΥ είτε για τον ιδιωτικό τομέα, είτε ακόμα και για το εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το 2024, 1047 γιατροί έλαβαν το σχετικό πιστοποιητικό από το Σύλλογο για εργασία στο εξωτερικό.

Πρώτη επιλογή τους είναι η Αγγλία με 274 γιατρούς και δεύτερη η Κύπρος με 118 γιατρούς να έχουν μετεγκατεσταθεί. Αν και το 2025 καταγράφεται μια μικρή μείωση στην αποχώρηση των νέων γιατρών από τη χώρα μας, παρ΄ αυτά ο αριθμός παραμένει υψηλός. Συγκεκριμένα την περσινή χρονιά 968 γιατροί επέλεξαν να φύγουν από την Ελλάδα, με την Αγγλία να παραμένει η πρώτη επιλογή τους και την Κύπρο δεύτερη.

Με αφορμή μάλιστα το πρόσφατο παράδειγμα της νεαρής παιδιάτρου που μετακινήθηκε από την Αττική στο νοσοκομείο της Σάμου, η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) αναφέρει: «Οι μετακινήσεις είναι συστατικό κομμάτι της πολιτικής της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης και δεν αφορούν μόνο τους συναδέλφους αγροτικούς που υπηρετούν στην Αττική». Και γι αυτό και οι γιατροί ζητούν την άμεση παύση όλων των αναγκαστικών μετακινήσεων προσωπικού.

Πηγή: ethnos.gr