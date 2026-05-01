Η Βαλένθια πήγε να κάνει ό,τι η Ρεάλ στην Παρτιζάν

Μάλλον έχουν πάρει μαθήματα στην Ισπανία για το πώς «κλέβεις» κόπους και δημιουργείς κλίμα, προκειμένου να κερδίσεις κάτι που δεν αξίζεις και αποδείχθηκε περίτρανα.

Η σειρά άρχιζε με τον Μαρτίνεθ να είναι διαρκώς στα όρια του προσβλητικού προς τον Αταμάν. Δεν είπε ούτε μια καλή κουβέντα και διαρκώς… ακύρωνε την αποθέωση που δεχόταν από έναν συνάδελφό του, ο οποίος χωρίς αμφιβολία έχει να επιδείξει επιτυχίες που εκείνος ούτε τις ονειρεύεται.

Ο Μοντέρο έκανε δηλώσεις για 6 και 7 σερί νίκες αν χρειαστεί. Έπαρση, αλαζονεία, δυναμίτιζαν το κλίμα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης στον αιώνα μας, μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης τα σπουδαιότερα ονόματα στην Euroleague χωρίς την παραμικρή αμφιβολία.

Έγινε το πρώτο ματς, δέχτηκαν το πρώτο σοκ και άρχισαν να μιλούν για διαιτησία. Ανακαλύπτοντας φάουλ εκεί που δεν υπήρξαν. Παίκτες έκαναν δηλώσεις για τον Παναθηναϊκό που θα πάρει σφυρίγματα επειδή το Final-4 γίνεται στο γήπεδό του.

Η «παράνοια» στη Βαλένθια ήταν ξεκάθαρη. Έγινε και το Game 2. Ματς στο οποίο μόνο παράπονα απ’ τη διαιτησία δεν μπορούν να έχουν. Ίσα-ίσα σε κρίσιμες στιγμές πήραν σφυρίγματα έδρας κι αυτό τους κράτησε στο ματς σε μεγάλο βαθμό.

Για να έρθει το τέλος με τον Χέιζ-Ντέιβις να τους… ξεραίνει με το σουτ νίκης. Η αντίδραση έδειξε πόσο bad losers είναι. Παρότι το μέγεθός τους έπρεπε να τους έχει δώσει εμπειρία στις ήττες, μεγαλύτερη από τις νίκες σε κάθε περίπτωση.

Όμως όλη η αντίδραση ήταν άκρως Ισπανική. Δεν έμοιαζε τυχαία σε μαζικότητα και στυλ. Τους ενόχλησαν παίκτες που πανηγύριζαν. Και έσπευσε να κάνει τσαμπουκά και να τα τινάξει όλα στον αέρα, αυτός που ήταν εκτός αποστολής και ο ρόλος του στην ομάδα είναι ανύπαρκτος (Νογκες). Κάποιος δηλαδή που αν είχε τιμωρηθεί, δεν θα έτρεχε και τίποτα…

Τα ίδια με τα μέλη του προπονητικού σταφ του «τριφυλλιού», δεν επέτρεψαν να χειροκροτήσουν τον κόσμο που ταξίδεψε στη Βαλένθια! Καταστάσεις πρωτόγνωρες για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, σε μια θεωρητικά πολιτισμένη έδρα/χώρα.

Σα να μην έφτανε αυτό, πήγε αστυνομία έξω απ’ τα αποδυτήρια επειδή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές. Εξέδωσαν ανακοίνωση ζητώντας τιμωρίες, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ένταση για ένα ματς που έχασαν πεντακάθαρα και δεν συνέβη το παραμικρό. Πέρα απ’ την καλύτερη αντιμετώπιση που είχαν απ’ τους διαιτητές.

Σε κάθε της κίνηση, η Βαλένθια θύμισε αρκετά τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αναζητούσε τρόπους να γίνει η σειρά… ροντέο. Όπως συνέβη σε εκείνες της αναμετρήσεις της Παρτιζάν με τη «βασίλισσα» πριν μερικά χρόνια. Τότε που μια χαμένη σειρά, κατέληξε σε καταστροφή των Σέρβων επειδή «τσίμπησαν» και έγιναν όσα έγιναν. Με τις γνωστές τιμωρίες που ακολούθησαν και έφεραν την πρόκριση της Ρεάλ και τελικά την κατάκτηση του τροπαίου μάλιστα.

Διοίκηση, προπονητής, παίκτες, οι πάντες στο ίδιο μήκος κύματος. Σα να έθεσαν σε εφαρμογή… σχέδιο εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση ήττας. Δεν μπορούσαν να το κάνουν και νωρίτερα, καθώς το σουτ του Χέιζ-Ντέιβις τους «ξέρανε».

Στην Αθήνα ίσως να προσπαθήσουν να κάνουν τα ίδια. Μέχρι την Τετάρτη που είναι το Game 3, δεδομένα θα υπάρξει συνέχεια σε όλο αυτό. Οι προσβλητικές δηλώσεις δίνει το… σύνθημα. Αυτό που θέλουν είναι να ξεφύγει απ’ το αγωνιστικό η σειρά. Ψάχνουν τιμωρίες, «χάλασμα» μυαλού, ένταση στην Αθήνα. Κανείς δεν πρέπει να τους χαρίσει ούτε το 1% απ’ όσα ζητούν.

Η σειρά είναι στο 2-0. Αυτή που την είχαν για φαβορί, είναι στο καναβάτσο. Πανευρωπαϊκά πλέον… τρέμουν τα ποδαράκια τους. Και εντός των συνόρων φυσικά, καθώς έγιναν σημαία αντιδράσεις τις οποίες «αγκαλιάζουν» πολλοί, λες και ξέρουν τι έχει γίνει στη Βαλένθια. Ή μάλλον ξέρουν. Είδαν τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται. Αυτό αρκούσε. Είπαμε… τρέμουν τα ποδαράκια τους.