Ολυμπιακός: Απευθείας στη League Phase του Champions League αν πάρει το πρωτάθλημα

Η ήττα της Σαχτάρ από την Κρίσταλ Πάλας χθες, εξασφαλίζει στον Ολυμπιακό μια θέση στη League Phase του Champions League, αν βεβαίως πάρει το πρωτάθλημα.

Ιδανικά εξελίχθηκε χθες ο πρώτος ημιτελικός του Conference League για τον Ολυμπιακό. Η ήττα της Σαχτάρ από την Κρίσταλ Πάλας με 3-1, έβαλε τέλος στις ελπίδες των Ουκρανών να ξεπεράσουν τους «ερυθρόλευκους» στη βαθμολογία της UEFA.

Αυτό σημαίνει πως αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, θα περάσει απευθείας στη League Phase του Champions League. Κι αυτό γιατί καμία ομάδα πλέον δεν μπορεί να περάσει τους Πειραιώτες στο ranking. Ακόμα κι αν τελικά η Σαχτάρ κατακτήσει το Conference League. Βέβαια, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο -5 από την πρώτη ΑΕΚ, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση των play off της Super League.

Αυτό ξεκαθάρισε και με ανάρτησή του ο media consultant της UEFA Ανδρέας Δημάτος, εξηγώντας πως ο Ολυμπιακός διατήρησε αυτό το πλεονέκτημα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημάτου:

«Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πλέον ότι αν καταφέρει να κερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι σίγουρα απευθείας στη League Phase του Champions League, όπως και πέρυσι

Η Σαχτάρ, ακόμα κι αν ανατρέψει την ήττα της με 3-1 από την Κρίσταλ Πάλας και κατακτήσει το Conference League στον τελικό της Λειψίας, δεν μπορεί πλέον να τον ξεπεράσει σε συντελεστή! Από την άλλη πλευρά και οι τέσσερις ομάδες που διεκδικούν το εφετινό Champions League αποκλείεται να μην έχουν εισιτήριο για την επόμενη διοργάνωση και από το πρωτάθλημα της χώρας τους!».