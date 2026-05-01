Απίστευτο περιστατικό στη Ρουμανία: Κόλλησε ασθενοφόρο στο γήπεδο, το έσπρωχναν οι παίκτες

Ένα πρωτοφανές σκηνικό εκτυλίχθηκε στη δεύτερη κατηγορία της Ρουμανίας, με σοβαρό τραυματισμό ποδοσφαιριστή και απρόοπτα στη μεταφορά του.

Ο άτυχος παίκτης τραυματίστηκε σοβαρά μετά από σκληρό μαρκάρισμα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για διπλό κάταγμα στο ίδιο πόδι (κνήμη και περόνη), προκαλώντας σοκ σε όσους βρίσκονταν στο γήπεδο.

Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα για να τον παραλάβει, ωστόσο η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε πρόβλημα, καθώς το όχημα ακινητοποιήθηκε στο βρεγμένο χορτάρι.

Τότε, σε μια κίνηση συνεργασίας, ποδοσφαιριστές και από τις δύο ομάδες έσπευσαν να βοηθήσουν, σπρώχνοντας το ασθενοφόρο ώστε να απεγκλωβιστεί και να μπορέσει να μεταφέρει τον τραυματία στο νοσοκομείο.