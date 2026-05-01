Μπιλμπάο: «Ευχαριστούμε ΠΑΟΚ - Η υποστήριξή σας κάνει το μπάσκετ σπουδαιότερο»

Συγκινητικό μήνυμα της Μπιλμπάο στον ΠΑΟΚ μετά τους τελικούς, με τους Βάσκους να... βγάζουν το καπέλο στον Δικέφαλο για την ατμόσφαιρα και τον τρόπο μνήμης στα αετόπουλα.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα οι Βάσκοι υποκλίθηκαν στους «ασπρόμαυρους» για την φιλοξενία, τον σεβασμό στο μπάσκετ αλλά και στα χαμένα «αετόπουλα».

Αναλυτικά το μήνυμα της Μπιλμπάο:

«Μέρος της καρδιάς μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ. Είμαστε περήφανοι που αγωνιστήκαμε σε δύο τελικούς στο PAOK Arena, ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να ζει κανείς και να αποτελεί μέρος μιας τέτοιας μπασκετικής ατμόσφαιρας. Ευχαριστούμε τον σύλλογο για τον σεβασμό και τη φιλοξενία που μας έδειξε.

Ευχαριστούμε τους φιλάθλους που έδωσαν τα πάντα για να στηρίξουν την ομάδα τους. Η υποστήριξή σας κάνει το μπάσκετ ακόμα σπουδαιότερο. Και ευχαριστούμε που αφιερώσατε αυτόν τον τελικό στη μνήμη των επτά φιλάθλων που δεν μπόρεσαν να βρίσκονται στις εξέδρες. Αυτός ο τελικός είναι αφιερωμένος σε αυτούς.

Ευχαριστούμε, ΠΑΟΚ!»