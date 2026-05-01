Σαν σήμερα το πρώτο γκολ του Μέσι με την Μπαρτσελόνα (vid)

Πριν από 21 χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ήταν 1η Μαΐου 2005, όταν ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε το πρώτο του γκολ με την Μπαρτσελόνα. Πέρασαν 21 χρόνια  από τότε που  ο διάσημος Αργεντινός έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, όταν ο Ροναλντίνιο, ένας από τους πρώτους του μέντορες, τον... έβγαλε μόνο του πριν από τον Ραούλ Βαλμπουένα. 

Ο Αργεντινός επιθετικός από το Ροσάριο, που δεν είχε ακόμη γίνει 18 ετών, σήκωσε τη μπάλα με το αριστερό του πόδι, πάνω από τον τερματοφύλακα της Αλμπαθέτε. Μετά το 1-0 του Ετό'Ό, ο Μέσι έκανε το 2-0 και η Μπαρτσελόνα μετά από έξι χρόνια έφτασε στον τίτλο. 

Αν και ήταν νωρίς, φαινόταν πως ο Μέσι θα αφήσει το στίγμα του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
 

