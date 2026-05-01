Βον: «Είμαι ακόμα σε κατάσταση επιβίωσης, δεν ξέρω εάν τελείωσε η καριέρα μου»

Η Αμερικανίδα αθλήτρια του αλπικού σκι, Λίντσεϊ Βον, δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρη αν η καριέρα της στο σκι έχει τελειώσει, μετά το ατύχημά της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026.

Η Αμερικανίδα, η οποία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες αλπικές σκιέρ όλων των εποχών, έχει υποβληθεί σε οκτώ επεμβάσεις από τότε που έσπασε το πόδι και τον αστράγαλό της στο αγώνισμα κατάβασης στην Ιταλία στις 8 Φεβρουαρίου.

Η 41χρονη έχει δηλώσει προηγουμένως ότι η χειρουργική επέμβαση την εμπόδισε να ακρωτηριαστεί το πόδι της μετά το περιστατικό.

«Απλώς δεν θέλω να βγάλω βιαστικά συμπεράσματα ή καν να κάνω εικασίες για το τι θα μπορούσα να κάνω», δήλωσε η Βον στο Associated Press.

«Μπορεί να αποσυρθώ. Μπορεί να μην αγωνιστώ ποτέ ξανά και αυτό θα ήταν απολύτως εντάξει, αλλά δεν είμαι σε θέση συναισθηματικά να πάρω αυτή την απόφαση σε αυτό το σημείο», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι της απομένει «μία ακόμη χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθεί το μέταλλο και να αντικατασταθεί ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος μου» και στη συνέχεια μια μακρά περίοδος ανάρρωσης.

«Μόλις φτιάξω τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο μου, τότε είναι άλλοι έξι μήνες, οπότε έχω τουλάχιστον ενάμιση χρόνο μπροστά μου πριν μπορέσω πραγματικά να επιστρέψω στο 100%, έστω και απλώς προπονούμενη στο γυμναστήριο», συμπλήρωσε.

Η Βον αγωνίστηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano/Cortina εννέα ημέρες μετά τη ρήξη συνδέσμων στο αριστερό της γόνατο όταν χτύπησε σε μια πύλη και έπεσε 13 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της κατάβασης.

Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από την πίστα και διαγνώστηκε με ένα σύνθετο κάταγμα κνήμης στο αριστερό της πόδι.

«Είμαι ακόμα σε κατάσταση επιβίωσης. Θέλω απλώς να περάσω αυτή τη φάση και να μπορέσω να αξιολογήσω πού βρίσκομαι στη ζωή μου», είπε η Αμερικανίδα, η οποία κέρδισε τους δύο παγκόσμιους τίτλους της το 2009.

«Δεν θέλω να πάρω μια απόφαση τώρα γιατί νομίζω ότι αυτό θα ήταν βιαστικό και πιθανώς πολύ συναισθηματικό και δεν θέλω να κάνω λάθος».

Η Βον, η οποία έχει κερδίσει 84 αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου και είναι δεύτερη στη λίστα γυναικών όλων των εποχών πίσω από την Αμερικανίδα Μικαέλα Σίρφριν, υπέστη αρκετούς σοβαρούς τραυματισμούς στο πόδι πριν αποσυρθεί αρχικά από το άθλημα το 2019.

Αφού υποβλήθηκε σε μερική αντικατάσταση δεξιού γόνατος, ανακοίνωσε την επιστροφή της το 2024.

Η Βον ήθελε να κερδίσει ένα μετάλλιο στους πέμπτους και τελευταίους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της και αγωνίστηκε παρά τον τραυματισμό του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στην Ελβετία στον τελευταίο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου πριν από τους Αγώνες.

Περιέγραψε τον τραυματισμό στους Αγώνες του Milano/Cortina ως «πολύ διαφορετικό» από οποιονδήποτε από τους προηγούμενους όσον αφορά «τη σοβαρότητα του τραυματισμού και την κατανόηση ότι θα μπορούσα να είχα χάσει το πόδι μου και πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα. Μπορώ να αντιμετωπίσω πολύ πόνο, αλλά αυτός ήταν τόσο ακραίος. Δεν έχω βιώσει ποτέ ξανά τέτοιο πόνο».