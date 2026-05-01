Νέο video με το... κυνήγι του Νόγκες στον Ναν και το γλίστρημα στην φυσούνα

Ισπανικό μέσο φέρνει στο φως της δημοσιότητας ένα νέο video με τον Νόγκες να κυνηγά τον Κέντρικ Ναν και να γλιστράει στην φυσούνα.

Ένα νέο VIDEO με όσα έγιναν στην Roig Arena μετά το νικητήριο buzzer-beater του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις φέρνει στο φως της δημοσιότητας, από την άλλοτε μπασκετμπολίστρια και νυν δημοσιογράφο Αμάγια Βαλντεμόρο.

Στο νέο video αποτυπώνεται ο Ισάακ Νόγκες να κυνηγά αναίτια τον Κέντρικ Ναν που έφευγε πανηγυρίζοντας για τα αποδυτήρια, με τον παίκτη της Βαλένθια να γλιστρά πριν την φυσούνα.

Μάλιστα ο ίδιος παίκτης εμφανίζεται να κάνει ντου προς τον Βασίλη Σίμτσακ την ώρα που ο βοηθός προπονητή του «τριφυλλιού» πηγαίνει προς τον κόσμο της ομάδας προκειμένου να πανηγυρίσει και να τους ευχαριστήσει που βρέθηκαν στο πλευρό των «πρασίνων».

Δείτε εδώ το νέο video μέσα από την Roig Arena: