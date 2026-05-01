«Λύγισε» κόντρα στην Χόνβεντ η Κ17 του Παναθηναϊκού

Η Κ17 του Παναθηναϊκού ηττήθηκε με 2-1 από την Χόνβεντ και πλέον περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δει αν θα βρεθεί στον τελικό ή τον μικρό τελικό του «Puskas Cup».

Οι «πράσινοι» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στο «Puskas Cup» και ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στον όμιλο με 4 βαθμούς, περιμένοντας πλέον τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δουν αν θα προκριθούν στον τελικό, στον μικρό τελικό ή εάν θα παίξουν σε αγώνες κατάταξης.

Κόντρα στην Χόνβεντ το «Τριφύλλι» πάντως μπήκε καλά και κατάφερε να προηγηθεί με τον Νταμπίζα στο 15’, αλλά στο φινάλε του ημιχρόνου ο Κουμουκέλης έκανε πέναλτι και αποβλήθηκε, με τους Ούγγρους να ισοφαρίζουν και να παίζουν στο υπόλοιπο του αγώνα με παίκτη περισσότερο.

Ένα αυτογκόλ του Νταμπίζα με την έναρξη του δεύτερου μέρους ήταν αυτό που διαμόρφωσε το τελικό 2-1, με τον Παναθηναϊκό να παλεύει αλλά να μην καταφέρνει να βρει γκολ ισοφάρισης.

Παναθηναϊκός: Τζατζάκης, Καλμπουρτζής, Κουμουκέλης, Σέμος (31΄ Γέχος), Μπινιάρης (45΄ Μανγκανιέλο), Πετούσης, Φώτης, Καραγκούνης, Κρητικός (31΄ Τσίγκας), Νταμπίζας, Κονής (38΄ Βανδήρας).

Χόνβεντ: Μπάλογκ Μπ., Φέρεντς, Ρούσνακ, Σβάρτς, Τσέργκο, Σόκε, Σομόγκι, Κόβατς Α., Βάργκα Ζ., Τσάκανι, Μπάλασκο.