Η παρακάμερα της νίκης του Ολυμπιακού επί της Μονακό στο Game 2

O Oλυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα ούτε στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς απέναντι στην Μονακό, έκανε το 2-0 (94-64) και βρίσκεται μια ανάσα ή αλλιώς μια νίκη μακριά από το Final4 της Αθήνας.
Ο κόσμος των «ερυθρόλευκων» δημιούργησε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ, σε μια βραδιά που ίσως να ήταν και η τελευταία εντός έδρας για την φετινή Euroleague.
Η παρακάμερα κατέγραψε εντυπωσιακά πλάνα, τόσο από τις εξέδρες, όσο και μέσα στο παρκέ, και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο!
