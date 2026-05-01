Πρόκριση στο Ευρωπαϊκό για τον Κυνηγάκη από τη Σαρδηνία

Σημαντική επιτυχία για τον Άλκη Κυνηγάκη, ο οποίος εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα open water του 2026, μετά την εμφάνισή του στον αγώνα 10 χλμ του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον κόλπο Αράντσι της Σαρδηνίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε στη 12η θέση με χρόνο 1:49:26.90, πετυχαίνοντας τον βασικό του στόχο για τη φετινή σεζόν. Με αυτή την επίδοση θα δώσει το «παρών» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Παρίσι από τις 4 έως τις 8 Αυγούστου, σε μια διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί και πάλι στα νερά του Σηκουάνα.

Στον ίδιο αγώνα, ο Άγγελος Χριστοδούλου κατέλαβε την 35η θέση με 1:51:54.20 και ο Φίλιππος Θεοφιλόπουλος την 49η με 1:53:15.00, ανάμεσα σε 59 αθλητές που ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους. Ο Κωνσταντής Χουρδάκης δεν κατάφερε να τερματίσει, ωστόσο έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του για το Ευρωπαϊκό, βάσει προηγούμενων επιδόσεων.

Ο Κυνηγάκης θα συμμετάσχει για πέμπτη φορά στην καριέρα του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, συνεχίζοντας μια σταθερή πορεία με διακρίσεις τα τελευταία χρόνια.

Στον αγώνα των γυναικών, η Γεωργία Μακρή ήταν η κορυφαία Ελληνίδα, καταλαμβάνοντας την 29η θέση με χρόνο 2:00:54.30. Η νεαρή αθλήτρια είχε ήδη εξασφαλίσει συμμετοχή στα 5 χλμ της διοργάνωσης και, ως καλύτερη Ελληνίδα στη Σαρδηνία, πρόσθεσε και τα 10 χλμ στο πρόγραμμά της.

Η Σοφία-Ολίβια Κάρρας τερμάτισε 38η (2:01:01.10), η Μαρία Γκάζγκα 59η (2:10:31.20), ενώ η Ελισάβετ Ναστοπούλου δεν ολοκλήρωσε την κούρσα.