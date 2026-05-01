Το video με την φραστική επίθεση αξιωματούχου της Βαλένθια στον Βασίλη Σίμτσκακ

Δείτε το νέο video που φέρνει το φως της δημοσιότητας από την φραστική επίθεση αξιωματούχου της Βαλένθια στον Βασίλη Σίμτσακ, κατά την αποχώρηση του βοηθού προπονητή των «πρασίνων» προς την φυσούνα.

Μετά το video που δημοσίευσε η άλλοτε μπασκετμπολίστρια και νυν δημοσιογράφος Αμάγια Βαλντεμόρο, που αποτυπώνεται η προσπάθεια του Ισάακ Νογκές να τρέξει προς το μέρος του Κέντρικ Ναν, ακόμη ένα video έρχεται στο φως της δημοσιότητας απ’ όσα έγιναν στο παρκέ της Roig Arena μετά το buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις.

Συγκεκριμένα όπως αποτυπώνεται στο video αξιωματούχος της Βαλένθια να επιτίθεται φραστικά στον Βασίλη Σίμτσακ, ο οποίος προηγουμένως δέχθηκε... πέσιμο από τον Νόγκες διότι πήγε να πηνυγυρίσει στο μέρος που βρίσκονταν οι φίλοι των «πρασίνων».

Ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, όταν ένας αξιωματούχος του ισπανικής ομάδας άρχισε να επιτίθεται φραστικά στον συνεργάτη του Εργκίν Αταμάν. Στο σημείο έσπευσε ο General Manager of Basketball Operations της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρης Κοντός, για να ηρεμήσει τα πνεύματα.