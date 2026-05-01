Κούζμα: «Το απόλαυσα στο έπακρο, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν μια ομάδα ροκ σταρ»

Ο Κάιλ Κούζμα έζησε για πρώτη φορά από κοντά ατμόσφαιρα play-off στην Euroleague, με τον άσο των Μπακς να δίνει το παρών στο ΣΕΦ για το Game 2 της σειράς του Ολυμπιακού με την Μονακό.
Μάλιστα, ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε στην κάμερα του Ολυμπιακού για την εμπειρία του, ενώ, στάθηκε και στον παιδικό του φίλο, Κόρι Τζόσεφ.
Τα όσα δήλωσε:
«Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε αγώνα Ευρωλίγκας. Η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική. Μάλλον ένα από τα καλύτερα κοινά στην Ευρωλίγκα, οπότε μου αρέσει. Παρακολουθώ μπάσκετ και η Ευρωλίγκα είναι ένα από τα αγαπημένα μου πρωταθλήματα. Έχω φίλους εδώ, τον Μόντε Μόρις. Τον ξέρω από τότε που ήμουν β' δημοτικού, από τότε που ήμουν 8 ετών. Είναι πολύ ωραία να βρίσκομαι εδώ.
Το απόλαυσα στο 100%. Λατρύεω τους οπαδούς, είναι καταπληκτικοί. Έχουν μια ομάδα σαν ροκ σταρ!».
