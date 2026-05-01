Χωρίς προβλήματα η έξοδος της Πρωτομαγιάς - Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στα διόδια

Η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, όπου νωρίτερα καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις και δη στο τμήμα πριν τα διόδια Ελευσίνας έως και τα Μέγαρα, καθώς και από την Κινέτα έως τους Αγίους Θεοδώρους.
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιήθηκε η έξοδος των εκδρομέων από την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.
Η έξοδος των εκδρομέων ξεκίνησε ήδη από το απόγευμα της Πέμπτης (30/4) και συνεχίζεται σήμερα κυρίως προς ηπειρωτικούς προορισμούς.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν το πρωί και το μεσημέρι στα διόδια της Ελευσίνας, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων.
Πηγή: cnn.gr