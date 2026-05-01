Χωρίς προβλήματα η έξοδος της Πρωτομαγιάς - Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στα διόδια

Μετά το πρωινό μποτιλιάρισμα, η κίνηση στις εξόδους της Αττικής ομαλοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (1/5) με τους εκδρομείς που επέλεξαν να εγκαταλείψουν το κλεινόν άστυ μετά τις απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς να μην αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στους δρόμους.

Η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, όπου νωρίτερα καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις και δη στο τμήμα πριν τα διόδια Ελευσίνας έως και τα Μέγαρα, καθώς και από την Κινέτα έως τους Αγίους Θεοδώρους.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιήθηκε η έξοδος των εκδρομέων από την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Η έξοδος των εκδρομέων ξεκίνησε ήδη από το απόγευμα της Πέμπτης (30/4) και συνεχίζεται σήμερα κυρίως προς ηπειρωτικούς προορισμούς.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν το πρωί και το μεσημέρι στα διόδια της Ελευσίνας, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων.

Πηγή: cnn.gr