Μάρκο Σίλβα για τις φήμες: «Ποια Τσέλσι; Η προσοχή μου στην Άρσεναλ»

Ο Μάρκο Σίλβα είναι μέσα στα πολλά ονόματα που έχουν συνδεθεί με τον πάγκο της Τσέλσι μετά την απόλυση του Λίαμ Ροσένιορ. Ο Πορτογάλος προπονητής έχει... ριζώσει στο Λονδίνο για χάρη της Φούλαμ και είναι αφοσιωμένος στο πώς «θα βγει στην Ευρώπη».
Η απάντηση του Μάρκο Σίλβα για τα σενάρια που τον φέρνουν στη λίστα της Τσέλσι:
«Δεν δίνω καμία προσοχή. Έχουμε καθοριστικά παιχνίδια μπροστά μας και όλη η προσοχή μας θα είναι στραμμένη στην Άρσεναλ και σε ό,τι πρέπει να κάνουμε εναντίον της. Δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο επ' αυτού, επειδή δεν βγάζει νόημα αυτή τη στιγμή».
Silva: I don't pay any attention to being linked with Chelsea job.#ffc #cfc pic.twitter.com/urFq0BT6Oe— West London Sport (@WestLondonSport) April 30, 2026