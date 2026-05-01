Μάρκο Σίλβα για τις φήμες: «Ποια Τσέλσι; Η προσοχή μου στην Άρσεναλ»

Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού και νυν της Φούλαμ αφήνει στην άκρη κάθε σενάριο για το μέλλον του.

Ο Μάρκο Σίλβα είναι μέσα στα πολλά ονόματα που έχουν συνδεθεί με τον πάγκο της Τσέλσι μετά την απόλυση του Λίαμ Ροσένιορ. Ο Πορτογάλος προπονητής έχει... ριζώσει στο Λονδίνο για χάρη της Φούλαμ και είναι αφοσιωμένος στο πώς «θα βγει στην Ευρώπη».

Η απάντηση του Μάρκο Σίλβα για τα σενάρια που τον φέρνουν στη λίστα της Τσέλσι:

«Δεν δίνω καμία προσοχή. Έχουμε καθοριστικά παιχνίδια μπροστά μας και όλη η προσοχή μας θα είναι στραμμένη στην Άρσεναλ και σε ό,τι πρέπει να κάνουμε εναντίον της. Δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο επ' αυτού, επειδή δεν βγάζει νόημα αυτή τη στιγμή».