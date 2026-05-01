Ο Σαλάχ θα χάσει το τελευταίο «αιώνιο» ντέρμπι

Ο Αιγύπτιος μετρά αντίστροφα για το... αντίο στο Μέρσεϊσαϊντ και κάθε απουσία του είναι σημαντική.

Χωρίς τον Μοχάμεντ Σαλάχ θα παραταχθεί η Λίβερπουλ κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3/5, 17:30). Δυο από τους «γίγαντες» της Premier League, οι ομάδες με τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Αγγλία, όμως ο Αιγύπτιος δεν θα αγωνιστεί. Φυσικά, υπάρχει και το βαθμολογικό δέλεαρ, καθώς οι «Κόκκινοι Διάβολοι» είναι στην 3η θέση με 61 πόντους έναντι των 58 που αριθμούν μαζί με την 5η Άστον Βίλα.

Ο Άρνε Σλοτ το επιβεβαίωσε σήμερα και στεναχώρησε τους φίλους των «Reds» που θα πρέπει να περιμένουν πότε θα πουν «αντίο» στον ηγέτη των τελευταίων επιτυχιών. Για καλή τους τύχη, η Λίβερπουλ θα δώσει στο «Anfield» ακόμα δυο παιχνίδια, κόντρα σε Τσέλσι (9/5, 14:30) και Μπρέντφορντ (24/5, 18:00), ενώ ενδιάμεσα θα αγωνιστούν στο «Villa Park».

«Όπως ξέρουμε από τον Μο, πάντα δουλεύει απίστευτα σκληρά όταν είναι σε φόρμα, αλλά και όταν είναι τραυματίας, προκειμένου να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό. Τον περιμένουμε να επιστρέψει για το τελευταίο μέρος της σεζόν, αλλά όχι για την Κυριακή. Από κάθε άποψη, είναι μεγάλη ανακούφιση ότι ο τραυματισμός του είναι μικρός, οπότε μπορεί να παίξει για εμάς (ξανά) και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εάν υπήρξε ποτέ ένας παίκτης που αξίζει έναν μεγάλο αποχαιρετισμό, αυτός είναι σίγουρα ο Μο. Σε ό,τι αφορά τον Άλισον Μπέκερ, ο οποίος δεν έχει προπονηθεί ακόμη με τους συμπαίκτες του, είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στις προπονήσεις. Ποτέ δεν θέλουμε να πάρουμε ρίσκο με έναν παίκτη», ήταν οι δηλώσεις του Ολλανδού προπονητή στη συνέντευξη Τύπου.