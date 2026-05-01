«Η Λιλ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Λαφόν»

Δημοσίευμα από την Γαλλία υποστηρίζει πως η Λιλ θέλει να αποκτήσει τον Αλμπάν Λαφόν, που αγωνίζεται φέτος ως δανεικός στον Παναθηναϊκό.

Ο Αλμπάν ΛΑφόν παραχωρήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό ως δανεικός από την Ναντ, όμως παρότι ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας δεν κατάφερε ποτέ να ξεχωρίσει και πολύ δύσκολα οι «πράσινοι» θα επιδιώξουν να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους.

Το συμβόλαιό του με την Ναντ εκπνέει το καλοκαίρι του 2027 και σύμφωνα με το «225foot.com» η Λιλ βλέπει με πολύ θετικό μάτι την περίπτωσή του, αν και η συγκεκριμένη υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

Δεν αποκλείεται πάντως να κάνει κίνηση για την αγορά του, αφού και ο Λαφόν μοιάζει θετικός σε αυτό το ενδεχόμενο αλλά και η Ναντ θα επιδιώξει μια πώληση, αφού ο παίκτης μπαίνει στο τελευταίο έτος του συμβολαίου του.