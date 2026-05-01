«Στην λίγκα πιστεύουν πως οι Λέικερς θα ανανεώσουν τον Κενάρντ»

Ο Λουκ Κενάρντ έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με την φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς και στην λίγκα θεωρούν πως θα συνεχίσει να φοράει τα χρυσά και μωβ μετά το καλοκαίρι.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς στο trade deadline προχώρησαν σε μία αλλά μεγάλη κίνηση, καθώς παραχώρησαν τον Γκέιμπ Βίνσεντ για τον Λουκ Κενάρντ. Ο έμπειρος «μπομπέρ» με τα χρυσά και μωβ κάνει τρομερές εμφανίσεις και οι «Λιμνάνθρωποι» αναμένεται να ανανεώσουν το συμβόλαιό του.

Αυτό πιστεύουν τουλάχιστον οι άνθρωποι στην λίγκα, σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ. Όπως αναφέρουν, άνθρωποι στο ΝΒΑ θεωρούν πως οι Λέικερς βλέπουν τον Κενάρντ ως ένα σημαντικό κομμάτι στα μελλοντικά τους πλάνα και όλα δείχνουν πως θα τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Σε 32 ματς στην κανονική περίοδο στην ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ είχε 9 πόντους (44,8% από το τρίποντο), 2,6 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ σε 23 λεπτά στο παρκέ, ενώ στην σειρά με τους Χιούστον Ρόκετς μετράει 14,4 πόντους (40,9% από το τρίποντο), 4,4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 37,8 λεπτά.