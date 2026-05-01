Αβέβαιο το μέλλον του Ιωαννίδη: Αποφεύγει το χειρουργείο, άγνωστο το πότε θα επιστρέψει

Παραμένει αβέβαιο το σκηνικό γύρω από την κατάσταση του Ιωαννίδη, ο οποίος μεν αποφεύγει το χειρουργείο, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα επιστρέψει στα γήπεδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής Record, ο 26χρονος Έλληνας επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα στους συνδέσμους του αριστερού του γονάτου, το οποίο τον έχει κρατήσει εκτός δράσης από τις 23 Φεβρουαρίου. Στην πρώτη του σεζόν με τους «πράσινους» έχει ήδη χάσει 25 παιχνίδια.

Οι πληροφορίες από την Πορτογαλία αναφέρουν ότι πριν από λίγο καιρό ο Ιωαννίδης ήταν πολύ κοντά στο να υποβληθεί σε επέμβαση, όμως η εικόνα του έχει παρουσιάσει αισθητή βελτίωση τελευταία, με αποτέλεσμα το ενδεχόμενο χειρουργείου να απομακρύνεται. Δεν αισθάνεται πλέον τους έντονους πόνους που τον ενοχλούσαν και δείχνει πρόοδο στις ατομικές προπονήσεις που κάνει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Παρά τα θετικά σημάδια, δεν υπάρχει συγκεκριμένη εκτίμηση για το πότε θα επανενταχθεί σε πλήρεις ρυθμούς προπονήσεων και αγώνων. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο παίκτης είχε ζητήσει να εξεταστεί και από το ιατρικό τιμ της Εθνικής Ελλάδας, το οποίο είχε υπολογίσει ότι μέσα σε 4 έως 6 εβδομάδες θα έπρεπε να υπάρχει ουσιαστική βελτίωση, διαφορετικά ο κίνδυνος επιδείνωσης ή ανάγκης για χειρουργείο θα αυξανόταν.

Με τα νεότερα δεδομένα να είναι πιο ενθαρρυντικά, επικρατεί πλέον μεγαλύτερη αισιοδοξία ότι ο Έλληνας φορ θα μπορέσει σταδιακά να επανέλθει στον κανονικό ρυθμό της ομάδας και να επιστρέψει στη δράση.