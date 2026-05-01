Φιντς: «Οι Νάγκετς μας διάλεξαν και το χρησιμοποιήσαμε ως κίνητρο»

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς κατάφεραν να κερδίσουν με 110-98 στο Game 6 και έτσι έκαναν το 4-2 στην σειρά και απέκλεισαν τους Ντένβερ Νάγκετς.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο κόουτς των «Λύκων», Κρις Φιντς τόνισε πως η ομάδα του χρησιμοποίησε ως κίνητρο το γεγονός πως οι Νάγκετς επέλεξαν να αγωνιστούν μαζί τους στα play-offs.

«Οι Νάγκετς είχαν την ευκαιρία να διαλέξουν με ποιον ήθελαν να παίξουν και στο τέλος διάλεξαν εμάς. Το χρησιμοποιήσαμε ως κίνητρο αυτό σε όλη την προετοιμασία και κατά την διάρκεια της σειράς. Μας διάλεξαν. Δεν χρειαζόταν να μας διαλέξουν. Μας διάλεξαν και οι παίκτες μας ήταν έτοιμοι για την πρόκληση» ανέφερε.