Παναθηναϊκός για Όσμαν: «Έχει… πάγο στις φλέβες του» (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με ανάρτησή του αποθέωσε τον Τζέντι Όσμαν για το τεράστιο τρίποντο που πέτυχε στο Game 2 με την Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κέρδισε με 107-105 την Βαλένθια στην «Roig Arena» και έκανε το 2-0 στην σειρά. Έτσι, το «τριφύλλι» επιστρέφει στην Αθήνα και το «T-Center» ψάχνοντας μία νίκη για να πάρει την πρόκριση στο Final-Four.

Το ματς εξελίχθηκε σε… θρίλερ στο φινάλε και ο Τζέντι Όσμαν «χάρισε» ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα. Πιο συγκεκριμένα, με περίπου 52” για το τέλος και με τις «Νυχτερίδες» να προηγούνται με 95-92, ο Τούρκος ευστόχησε σε ένα πολύ δύσκολο τρίποντο εκτός ισορροπίας και έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την συγκεκριμένη φάση στα social media και έγραψε: «Τζέντι Όσμαν. Έχει πάγο στις φλέβες του. Εκτός ισορροπίας, με άμυνα, με το ταμπλό! Ένα σουτ-θαύμα στο τέλος του χρόνου που έδειξε τον δρόμο για μία τεράστια νίκη».

