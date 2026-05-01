Παναθηναϊκός: «Ποτέ μην υποτιμάτε την καρδιά της ομάδας μας» (pics)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κέρδισε με 107-105 την Βαλένθια για δεύτερη φορά μέσα στην «Roig Arena» και έτσι έκανε το 2-0 στην σειρά των play-offs. Πλέον, το «τριφύλλι» ψάχνει ακόμα μία νίκη για να πάρεο την πρόκριση στο Final-Four.
Μετά την μεγάλη νίκη η «πράσινη» ΚΑΕ προχώρησε σε ανάρτηση στα social media και τόνισε πως κανείς δεν πρέπει να υποτιμάει την καρδιά της ομάδας. Ακόμη, ανέφερε πως τίποτα δεν έχει τελειώσει, καθώς ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα.
«Ποτέ μην υποτιμάτε την καρδιά της ομάδας μας! Η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Το σπίτι μας μας περιμένει για το τελικό βήμα» έγραψε.
NEVER underestimate the HEART of OUR team! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 1, 2026
The job isn’t finished. Our HOUSE is waiting for the final step! 💚💪#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/a2pY0kXyQv