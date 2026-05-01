Ο Παναθηναϊκός... έτρεχε με 107 και «έγραψε» ιστορία στα play-offs της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε το τεράστιο «διπλό» στην Ισπανία και έτσι έκανε το 2-0 στην σειρά με την Βαλένθια. Πλέον, το «τριφύλλι» ψάχνει ακόμα μία νίκη για να πάρει την πρόκριση για το Final-Four.
Το παιχνίδι έληξε με το σκορ στο 107-105 υπέρ των «πρασίνων» και έτσι «γράφτηκε» ιστορία στα play-offs της Euroleague. Πιο συγκεκριμένα, οι 107 του συνόλου του Εργκίν Αταμάν είναι οι περισσότεροι που έχουν μπει, με την απόδοση των «Νυχτερίδων» να ακολουθεί.
Ακόμα, πρόκειται και για το παιχνίδι των play-offs με τους περισσότερους πόντους.
Αναλυτικά η σχετική λίστα:
- Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 105-107 / 212 πόντοι
- Σκαβολίνι - Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-103 / 203 πόντοι
- Αρμάνι Μιλάνο - Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-101 / 200 πόντοι
- Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 98-102 / 200 πόντοι
- Παναθηναϊκός - Εφές 102-96 / 198 πόντοι
- ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Χίμκι 98-95 / 193 πόντοι