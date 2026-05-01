«Πώς είναι ο ΠΑΟΚ;»

Πόσο εύκολο είναι, αλήθεια, να «διαβάσει» κανείς το κλίμα μέσα σε έναν οργανισμό όπως ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή; Μια ομάδα που μοιάζει να κινείται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Από τη μία η πίεση, η απογοήτευση, οι απώλειες, με τελευταία αυτή του Χατσίδη, και από την άλλη η ανάγκη για μία στιγμή που θα αλλάξει τη ροή.

«Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε...».

Με αυτήν την ατάκα ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτύπωσε επακριβώς τη... μάχη του ΠΑΟΚ με τα σκοτάδια του, κατανοώντας πλήρως πως το παιχνίδι στην παρούσα φάση παίζεται στο μυαλό. Εκεί όπου χτίζονται και γκρεμίζονται οι ομάδες. Η απώλεια του Κυπέλλου και στεναχώρησε και απογοήτευσε και «πόνεσε». Όλα πολύ. Άφησε δεδομένα ανοιχτές «πληγές».

Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μοιάζει «βαρύς». Όχι μόνο στα πόδια, αλλά κυρίως στη ψυχολογία του και ψάχνει μια στιγμή, ένα παιχνίδι, μια αντίδραση που θα λειτουργήσει ως σημείο επανεκκίνησης.

Και τα ντέρμπι είναι ακριβώς τέτοιες στιγμές. Είναι αγώνες που δεν περιμένουν την «ιδανική» κατάσταση για να παιχτούν. Αντίθετα, πολλές φορές λειτουργούν ως ο καταλύτης που αλλάζει τα δεδομένα. Και αυτά τα ματς θέλουν προσωπικότητα, ικανότητα να αντέξεις την πίεση, να διαχειριστείς το βάρος της στιγμής και να βγάλεις στο γήπεδο τον χαρακτήρα σου, ακόμη κι όταν δεν είσαι καλά...

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό λογίζονται ως «τελικοί» με φόντο τη νέα σεζόν. Για τη βαθμολογία, για τη «μάχη» της δεύτερης θέσης, για την ευρωπαϊκή προοπτική και την παρουσία στα προκριματικά του Champions League. Ένα αγώνας που μπορεί να επηρεάσει την ίδια την ψυχολογία της ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια της αναμονής, του step by step. Η αντίδραση πρέπει να έρθει τώρα. Και εδώ μπαίνει και η παράμετρος της Τούμπας. Δεν είναι λίγες οι στιγμές που ο ΠΑΟΚ, πιεσμένος, με ερωτηματικά και περιορισμένες επιλογές, βρήκε τον τρόπο να ξεπεράσει τα όριά του. Όχι επειδή όλα δούλευαν τέλεια, αλλά επειδή η ανάγκη για αντίδραση έγινε μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο...

Τα προβλήματα παραμένουν και δεν μπορούν να κρυφτούν. Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες, τα «κουκιά» μετρημένα. Όμως σε τέτοιες συνθήκες «γεννιούνται» απαντήσεις. Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να δείξει ότι έχει σφυγμό, ότι μπορεί να σταθεί και να παλέψει.

Το αν αυτή η ομάδα μπορεί να ξαναβρεί τον εαυτό της τη στιγμή που όλα μοιάζουν να δοκιμάζονται, θα φανεί στο γήπεδο. Και αυτό είναι, ίσως, το μεγαλύτερο διακύβευμα αυτής της βραδιάς κόντρα στον Ολυμπιακό.

ΥΓ. Αφορμή για το παραπάνω κείμενο στάθηκε η ερώτηση που ακούγεται διαρκώς: «Πώς είναι ο ΠΑΟΚ;». Πώς μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ; Χάθηκε ένα τρόπαιο, χάθηκαν στόχοι αλλά όταν απομένουν τέσσερα παιχνίδια ακόμη, δεν έχεις την πολυτέλεια να «κατεβάσεις ρολά». Οφείλεις να σηκωθείς, να παλέψεις, γιατί το χρωστάς πρωτίστως στον εαυτό σου και στον κόσμο σου. Και γιατί έχεις επιστρέψει σε σημεία που ήσουν απ΄όλους ξεγραμμένος και σε κλίμα πλήρους απαξίωσης... Και δεν της αξίζει αυτό, αυτής της ομάδας.