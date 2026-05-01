«Είχε διπολική διαταραχή ο Μαραντόνα, ένα ποτήρι αλκοόλ μπορούσε να τον γονατίσει»

«Υπήρχε διπολική διαταραχή και ναρκισσισμός», ανέφερε η εφημερίδα El Clarin, επικαλούμενη τον Ντίας, στη δίκη στο Μπουένος Άιρες. «Θα μπορούσε να γονατίσει μια χώρα, αλλά ένα ποτήρι αλκοόλ θα μπορούσε να γονατίσει αυτόν».

Ο Ντίας είπε ότι συνάντησε τον Μαραντόνα στις 26 Οκτωβρίου 2020, 29 ημέρες πριν πεθάνει ο πρώην ποδοσφαιριστής, και ότι ο Μαραντόνα έπινε κρασί σε έναν καναπέ εκείνη την εποχή, ανέφερε η La Nacion.



«Η πρώτη εικόνα με σόκαρε επειδή ήταν ακριβώς όπως ο πατέρας μου, ένας αλκοολικός, που είχε πεθάνει λίγους μήνες νωρίτερα», ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη τα λόγια του Ντίας.



Ο Ντίας ανέφερε στο δικαστήριο ότι πίστευε ότι ο Μαραντόνα ήθελε να αλλάξει τον τρόπο ζωής του και προσάρμοσε τη θεραπεία του σταρ με βάση την αποχή από το αλκοόλ, σημείωσε η El Clarin. Είπε επίσης ότι η τοξικολογική έκθεση έδειξε ότι η ζωή του Μαραντόνα τελείωσε μετά από 23 ημέρες χωρίς χρήση ναρκωτικών.

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, μετά από χειρουργική επέμβαση για υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Η δίκη εξετάζει εάν μέλη της ιατρικής και φροντιστικής του ομάδας φέρουν ποινική ευθύνη για τον θάνατό του.