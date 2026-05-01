Ανανεώνεται το Jeep Avenger (pics)

Το Jeep Avenger μπαίνει στην επόμενη φάση της πορείας του, τρία χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνισή του στην αγορά.

Το μικρότερο SUV της αμερικανικής μάρκας ανανεώθηκε σχεδιαστικά, αποκτώντας πιο στιβαρή εικόνα και στοιχεία που το φέρνουν πιο κοντά στη νέα αισθητική ταυτότητα της Jeep, όπως αυτή αποτυπώνεται και στο μεγαλύτερο Compass.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ανανεωμένου Avenger έγινε στη Βραζιλία, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για το μοντέλο που θα δούμε αργότερα και στην Ευρώπη. Οι επεμβάσεις εστιάζουν κυρίως στην εξωτερική εμφάνιση, με στόχο να ενισχυθεί ο περιπετειώδης χαρακτήρας του χωρίς να αλλάξει η βασική φιλοσοφία του.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το εμπρός μέρος, όπου η γνώριμη γρίλια των επτά οπών της Jeep αποκτά πλέον φωτιζόμενο περίγραμμα. Πρόκειται για μια λεπτομέρεια που κάνει το Avenger πιο αναγνωρίσιμο, ειδικά τη νύχτα, και ταυτόχρονα του δίνει πιο σύγχρονη εικόνα. Η σχεδίαση δείχνει πιο «γεμάτη», με λιγότερα διακοσμητικά χρώμια και πιο καθαρές επιφάνειες.

Νέος είναι και ο προφυλακτήρας, με πιο ογκώδη σχεδίαση, ενώ τα φτερά απέκτησαν εντονότερες γραμμές που τονίζουν τον SUV χαρακτήρα. Την εικόνα συμπληρώνουν τα νέα σχέδια στις ζάντες αλουμινίου, ακολουθώντας τη συνολικά πιο δυναμική κατεύθυνση του μοντέλου.

Σε μηχανικό επίπεδο, η Jeep δεν έχει ανακοινώσει αλλαγές μέχρι στιγμής. Έτσι, το Avenger αναμένεται να συνεχίσει με την υπάρχουσα γκάμα κινητήρων, η οποία καλύπτει διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης.

Η βασική έκδοση βενζίνης χρησιμοποιεί τον 1.2 Turbo των 100 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Στις υβριδικές επιλογές υπάρχουν οι εκδόσεις e-Hybrid των 110 και 145 ίππων, με τη δεύτερη να αφορά την τετρακίνητη έκδοση 4xe. Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση αποδίδει 156 ίππους, με αυτονομία που φτάνει περίπου τα 350 χιλιόμετρα.

Το Avenger παραμένει ένα μοντέλο με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, καθώς συνεχίζει να μη διατίθεται στην αγορά των ΗΠΑ.