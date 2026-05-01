ΜΜΕ Μεξικού: «Εγγυημένη συμμετοχή στο Μουντιάλ Πινέδα και Χόρχε Σάντσες»

Η ιστοσελίδα «telemundo» αναλύει τα δεδομένα για τους 26 ποδοσφαιριστές που θα απαρτίζουν την αποστολή του Μεξικού, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Όπως τονίζεται, στο μυαλό του ομοσπονδιακού προπονητή Χαβιέρ Αγκίρε, υπάρχουν «ανοιχτές» 14 θέσεις και καλείται το επόμενο διάστημα να πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Την ιδια ώρα όμως, υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που έχουν εγγυημένη τη παρουσία τους στην εθνική και τη συμμετοχή τους στο Μουντιάλ. Δύο εξ αυτών, είναι οι Ορμπελίν Πινέδα και Χόρχε Σάντσες...

«Στα άκρα, μόνο ο Χόρχε Σάντσες, ο βασικός μπακ του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα, και ο Ματέο Τσάβες, ο αριστερός μπακ που κατέκτησε το πρωτάθλημα με την Άλκμααρ, φαίνονται να είναι οι πιο ασφαλείς επιλογές», τονίζεται αρχικά από τους Μεξικανούς που προσθέτουν: «Στον άξονα, ο Άλβαρο Φιντάλγκο φαίνεται να έχει κερδίσει τον Αγκίρε στους δύο τελευταίους αγώνες.

Ο Έντσον Άλβαρες, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, είναι επίσης σίγουρος στο ρόστερ, παρά την ανάρρωση από χειρουργική επέμβαση στον αστράγαλο. Και ο Ορμπελίν Πινέδα, βασικός με την ΑΕΚ και βασικός στο rotation του Αγκίρε, είναι μια άλλη εγγυημένη συμμετοχή».

Να σημειώσουμε πως ο Χόρχε Σάντσες μετρά 56 συμμετοχές και 3 γκολ με το Μεξικό ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα έχει 90 παιχνίδια με 12 τέρματα.